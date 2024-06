A- A+

TÊNIS Sabalenka e Rybakina avançam com tranquilidade às quartas de Roland Garros A tenista bielorrussa fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, segue demonstrando que é uma das favoritas ao título de Roland Garros e se classificou para as quartas de final do torneio com vitória sobre a americana Emma Navarro (22ª) nesta segunda-feira (3), dia em que a cazaque Elena Rybakina (4ª) também avançou sem sustos.

Contra Navarro, Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e nove minutos na quadra Philippe Chatrier.

A bielorrussa, duas vezes campeã do Aberto da Austrália, não perdeu um único set nos quatro jogos que disputou até agora no saibro parisiense.

Na próxima quarta-feira (5), Sabalenka vai enfrentar por uma vaga nas semifinais a russa Mirra Andreeva (28ª), que eliminou a francesa Varvara Gracheva (88ª).

Outra das candidatas ao título, Elena Ribakina avançou às quartas de final com uma vitória contundente sobre a ucraniana Elina Svitolina (19ª), com parciais de 6-4 e 6-3, em apenas 69 minutos.

Campeã de Wimbledon em 2022, Rybakina está a apenas um jogo de alcançar seu melhor resultado em Roland Garros e chegar à semifinal do torneio pela primeira vez na carreira.

Sua próxima adversária será a italiana Jasmine Paolini (15ª), que que bateu a russa Elina Avanesyan (70ª) por 2 sets a 1 (4-6, 6-0 e 6-1).

