Tênis Sabalenka confirma favoritismo contra Paolini e estreia com vitória no WTA Finals A tenista bielorrussa busca o primeiro título no Finals

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, estreou com vitória no WTA Finals ao bater neste domingo (2) a italiana Jasmine Paolini (N.8).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1, em uma hora e dez minutos.

A bielorrussa, que busca seu primeiro título no Finals, consegue assim sua terceira vitória sobre Paolini nesta temporada.

"Estou feliz por ter mantido o foco durante todo o jogo. Mesmo tendo perdido meu serviço uma vez, mantive o controle do jogo", comemorou Sabalenka.

A bielorrussa assume a liderança do grupo "Steffi Graf" da competição, ao lado da americana Jessica Pegula (N.5), que horas depois derrotou sua compatriota Coco Gauff (N.3).

Pegula surpreendeu ao aproveitar um dia em que Gauff foi muito irregular no saque, conseguindo oito aces, mas também cometendo 17 duplas faltas.

O WTA Finals, que este ano está sendo disputado pela segunda vez na Arábia Saudita, começou no sábado com a primeira rodada do grupo "Serena Williams", com vitórias da polonesa Iga Swiatek e da cazaque Elena Rybakina sobre as americanas Madison Keys e Amanda Anisimova, respectivamente.

As duas primeiras colocadas de cada grupo avançam às semifinais.

