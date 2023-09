A- A+

Tênis Sabalenka inicia segunda semana no topo do ranking da WTA A brasileira Bia Haddad aparece na posição de número 18 do ranking

A bielorrussa Aryna Sabalenka apareceu pela segunda semana consecutiva no topo do ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (18), à frente da polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo.

Sabalenka comemorou no US Open sua ascensão à primeira posição da lista, apesar da derrota na final do Grand Slam de Nova York para a americana Coco Gauff, que se manteve como a número 3 do ranking.

A novidade no Top 10 é o retorno da tcheca Barbora Krejcikova na décima posição, após levantar o título do WTA 500 de San Diego no último sábado.

A brasileira Bia Haddad, que chegou às quartas de final do torneio californiano, subiu duas posições e é a número 18 do mundo.

Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 18 de setembro:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 9.266 pontos

2. Iga Swiatek (POL) 8.195

3. Coco Gauff (EUA) 6.165

4. Jessica Pegula (EUA) 5.755

5. Elena Rybakina (CAZ) 5.665

6. Marketa Vondrousova (CZE) 3.830

7. Ons Jabeur (TUN) 3.771

8. Karolina Muchova (CZE) 3.765

9. María Sakkari (GRE) 3.560

10. Barbora Krecijkova (CZE) 3.220

11. Caroline García (FRA) 3.050

12. Madison Keys (EUA) 2.940

13. Daria Kasatkina (RUS) 2.790

14. Petra Kvitova (CZE) 2.750

15. Belinda Bencic (SUI) 2.715

16. Jelena Ostapenko (LET) 2.580

17. Liudmila Samsonova (RUS) 2.415

18. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.260

19. Veronica Kudermetova (RUS) 2.250

20. Ekaterina Alexandrova (RUS) 2.250

Veja também

Top 6 Plataformas com Depósito Mínimo de 1 Real à 5 Reais