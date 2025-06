A- A+

TÊNIS Sabalenka pede desculpas por comentários após derrota para Coco Gauff em Roland Garros Declarações de número 1 do mundo do tênis feminino foram interpretadas como uma forma de minimizar triunfo da americana

Número um do mundo no tênis feminino, Aryna Sabalenka pediu desculpas nesta terça-feira pelas declarações que fez após perder a final do Aberto da França para Coco Gauff. Os comentários foram interpretados como uma minimização do triunfo da americana em Roland Garros, num posicionamento "absolutamente antiprofissional", como descreveu a tenista bielorrussa.

— Foi absolutamente antiprofissional da minha parte. Deixei minhas emoções me dominarem. Me arrependo do que disse. Todos cometemos erros. Eu sou apenas um ser humano que aprende todos os dias — destacou Sabalenka em uma coletiva de imprensa para o torneio WTA em Berlim (14 a 22 de junho). — Acho que todo mundo perde a cabeça. Exceto eu, o mundo inteiro está me observando, e recebi muito mais ódio do que outras pessoas pelo que disse.





Após a derrota em Roland Garros, pouco antes da cerimônia de premiação, a tricampeã de Grand Slams de 27 anos citou seu próprio desempenho em quadra para "explicar" em parte a vitória da rival.

"Hoje, não me controlei bem mentalmente. Saquei mal e cometi erros não forçados. Preciso verificar as estatísticas. Ela venceu a partida, mas não só porque jogou incrivelmente bem, mas também porque cometi todos aqueles erros, especialmente em bolas fáceis", disse ela, em 7 de junho, com os olhos marejados.

Na sequência, a bielorrussa postou no Instagram para se desculpar com a adversária por seu comportamento.

"Escrevi para ela depois — não imediatamente, mas recentemente", admitiu a jogadora que enfrentará a suíça Masarova nas oitavas de final na Alemanha. "Queria me desculpar e garantir que ela saiba que mereceu vencer o torneio e que eu a respeito. Não tive a intenção de atacá-la; fui muito emotiva e pouco inteligente na coletiva. O incidente acabou, e a temporada na grama pode começar".

