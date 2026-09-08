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TÊNIS Sabalenka sofre, mas supera Noskova vai à semifinal do US Open A número um do mundo vai enfrentar a vencedora do duelo entre as norte-americanas Jessica Pegula e Emma Navarro

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka superou um teste difícil nesta terça-feira (8) contra a tcheca Linda Noskova, atual campeã de Wimbledon, para avançar à semifinal do US Open e manter a liderança do ranking da WTA por pelo menos mais um dia.

Sabalenka, que busca um terceiro título consecutivo em Nova York, conteve a reação de Noskova (N.6) e fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/1), 3-6 e 7-6 (10/7), em duas horas e 21 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

A bielorrussa, que até agora não havia cedido um set no torneio, chegou a estar perdendo por 3-2 com uma quebra de desvantagem na terceira parcial.

Defensora do título e com o posto de número 1 do ranking da WTA ameaçado, Sabalenka teve sangue frio para levar o duelo a um eletrizante super tie-break, no qual ambas as jogadoras lutaram por cada bola até a bielorrussa selar a vitória com um ace fulminante de segundo serviço.

"Que batalha, que jogadora incrível ela é. Eu me esforcei até o limite, especialmente no terceiro set", reconheceu Sabalenka, antes de explicar a fórmula que encontrou para vencer.

"Sinceramente, achei que o jogo tinha acabado, isso me ajudou a relaxar e a arriscar mais", explicou a número 1 do mundo, que venceu seus últimos 10 tie-breaks no US Open.

"Jogos e tie-breaks como esse, com muita pressão, sem dúvida aumentam a minha confiança e motivação. Estou muito feliz por ter conseguido aquele ace, isso mostra que estou pronta para lutar", concluiu.

A última adversária de Sabalenka rumo à terceira final consecutiva em Flushing Meadows sairá do duelo entre as americanas Jessica Pegula (N.3) e Emma Navarro (N.27), que entram em quadra ainda nesta terça-feira.

A vitória sobre Noskova mantém, por enquanto, a bielorrussa no topo do ranking, já que a cazaque Elena Rybakina (N.2) pode destroná-la se avançar à semifinal com uma vitória sobre a chinesa Zheng Qinwen (N.121) na quarta-feira.

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