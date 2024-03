A- A+

Tênis Sabalenka supera trauma e estreia com vitória em dia com chuva e atraso em Miami; Gauff arrasa As brasileiras Bia Haddad e Luiza Stefani, que entrariam em quadra pelo torneio de duplas, tiveram suas partidas adiadas para este sábado (23)

A chuva atrapalhou bastante a programação desta sexta-feira (22) em Miami. Com cinco horas de atraso por causa das condições climáticas, apenas jogos do feminino e do masculino foram realizados. E a rodada começou com Aryna Sabalenka superando o trauma da morte do ex-namorado e ganhando da amiga Paula Badosa. Coco Gauff, empurrada pela torcida, arrasou com rival da Argentina, enquanto o russo Andrey Rublev acabou surpreendido na estreia.



As brasileiras Bia Haddad e Luiza Stefani, que entrariam em quadra pelo torneio de duplas, com suas respectivas parceiras, tiveram suas partidas de estreia adiadas para a manhã deste sábado, por volta das 11 horas (de Brasília).



Assim que a chuva deu uma trégua, os tenistas que estavam programados para os jogos iniciais foram à quadra para evitar um acúmulo de partidas ainda maior. E Aryna Sabalenka entrou para uma dura missão: jogar e não se abalar pela morte de Konstantin Koltsov, seu ex-namorado, que ocorreu na segunda-feira.





A belarussa tinha pela frente a grande amiga Paula Badosa, que parecia estar em quadra mais para ajudá-la do que competir. Ambas entraram de preto, por luto. No jogo, a cabeça de chave número 2 fez 6/4 e 6/3 e pouco vibrou. Estava visivelmente abalada.



Um abraço caloroso e algumas palavras de Badosa na rede serviram de consolo para Sabalenka, que atuou o tempo todo com semblante fechado. A espanhola ainda deu um tapinha na cabeça da amiga em espécie de "siga em frente." Ela também recebeu o carinho do público e agradeceu timidamente.



Depois do emotivo jogo, foi a vez dos americanos verem suas representantes em quadra. Cabeça 3, Coco Gauff ajudou os organizadores que precisavam de tempo com uma vitória contundente e rápida diante de Nadia Podoroska, da Argentina, por 6/1 e 6/2. Com resultado semelhante, a belarussa Anastasia Pavlyuchenkova (21ª favorita) passou por Shelby Rogers: 6/2 e 6/1. A outra americana que jogou foi Emma Navarro (20ª), que fez 6/4 e 6/3 sobre a australiana Storm Hunter.



Surpresa no masculino



Quinto favorito em Miami, o russo Andrey Rublev estreou de maneira que não esperava. Ele acabou surpreendido pelo checo Tomas Machac, dando adeus logo em seu primeiro jogo, com derrota por duplo 6/4.



Já o francês Ugo Humbert (14º) não deu chances para o holandês Botic Van De Zandschulp, avançando com vitória em dois sets, parciais de 6/4 e 6/3.

