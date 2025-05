A- A+

Tênis Sabalenka, Swiatek e Paolini avançam fácil em Roland Garros As principais favoritas ao título seguem vivas na competição; brasileiro Orlando Luz estreia bem

Nada de surpresas entre as principais favoritas ao título em Roland Garros nos jogos desta quarta-feira (28). A líder do ranking, a belarussa Aryna Sabalenka, levou um susto, mas fechou sem problemas, enquanto a polonesa Iga Swiatek, atual campeã, e a vice, a italiana Jasmine Paolini, ganharam com facilidade.

Sabalenka iniciou o jogo contra Jil Teichmann sendo surpreendida na quadra Suzanne-Lenglen, com a suíça anotando três pontos seguidos para abrir 3 a 1 no primeiro set.

A número 1 do mundo, porém, não se abateu e emplacou cinco pontos seguidos para fechar o set em 6 a 3.

Embalada, a bielorussa não deu chances no set seguinte. Com golpes fortes e sem jamais baixar a guarda e dar chances, deixou Teichmann grogue com tanto talento e agressividade para fechar por 6 a 1.

"Ela começou muito bem e jogou seu melhor jogo. É sempre complicado contra ela", disse Sabalenka após avançar à terceira rodada em Roland Garros pelo sexto ano seguido.

"A variedade dela é incrível. Eu estava tentando encontrar o ritmo e estou feliz por ter segurado meu saque quando estava perdendo por 3 a 1. Ganhei mais energia. Foi uma partida difícil, ela me fez lutar por cada ponto e estou muito feliz por esta vitória", completou.

Sabalenka volta à quadra na sexta-feira (30), diante de Olga Danilovic. A tenista sérvia somou um grande resultado nesta quarta ao superar a norte-americana Danielle Collins em três sets, parciais de 6/4, 3/6 e 6/4.

O dia marcou a força das favoritas. Atual tricampeã na terra batida de Paris, Iga Swiatek não tomou conhecimento da britânica Emma Raducanu, somando sua 23ª vitória seguida em Roland Garros.

A polonesa fechou com 6/2 e 6/1, mostrando estar recuperada das quedas precoces e surpreendentes em Stuttgart, Madri e Roma.

"Desde o início, eu sabia o que queria fazer, então simplesmente fiz", afirmou Swiatek.

"Me diverti muito em quadra e senti o jogo muito bem, então simplesmente fui em frente", completou. A polonesa, atualmente quinta do mundo, tem tudo para dar mais um passo na competição, já que enfrenta Jaqueline Cristiana com total favoritismo.

O dia marcou o avanço de Paolini, vice em 2024, e desta vez sem sustos, como na estreia.

A italiana cravou um duplo 6/3 sobre a australiana Ajla Tomljanovic. Sua rival na sexta será a ucraniana Yulia Starodubtseva. Destaque, ainda, para triunfos de Qinwen Zheng (8ª favorita), Elena Rybakina (12ª) e Elina Svitolina (13ª).

Orlando Luz estreia bem

O brasileiro Orlando Luz está na segunda rodada de Roland Garros Ao lado do croata Ivan Dodig, o brasileiro superou os franceses Geoffrey Blancaneaux e Valentin Royer de virada, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4.

"Muito feliz com a primeira vitória aqui em Roland Garros, é um torneio gigantesco. Estar jogando ao lado do Ivan Dodig é um plus, muito bacana essa experiência que eu estou tendo. Caiu para nosso lado hoje, ano passado foi o contrário, e agora é focar, trabalhar mais um dia e entrar com tudo porque a gente quer mais", disse o brasileiro.

Veja também