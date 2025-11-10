A- A+

Tênis Sabalenka termina temporada como número 1 do ranking da WTA Em 2025, Sabalenka conquistou quatro títulos, incluindo um Grand Slam (US Open), e chegou às finais de outros dois majors (Aberto da Austrália e Roland Garros)

A bielorrussa Aryna Sabalenka terminou a temporada como número um do mundo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o ranking da WTA divulgado nesta segunda-feira (10), logo após a disputa do WTA Finals.

Apesar de ter perdido a final do torneio para o cazaque Elena Rybakina no sábado, a tenista de 27 anos conquistou o maior número de vitórias (63) e cortou o recorde de premiação em uma única temporada no circuito da WTA (US$ 15.008.519, cerca de R$ 80 milhões pela cotação atual).

Em 2025, Sabalenka conquistou quatro títulos, incluindo um Grand Slam (US Open), e chegou às finais de outros dois majors (Aberto da Austrália e Roland Garros).

Como prova de seu domínio, ela termina o ano com uma vantagem de 2.475 pontos sobre o número 2 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

Rybakina, por sua vez, terminou o ano em ótima forma após uma sequência de resultados ruins que a fez cair para a 13ª posição no ranking em julho. Ela encerrou uma temporada com a segunda maior conquista de sua carreira, depois do título de Wimbledon em 2022.

A tenista cazaque cerrou o ano na 5ª posição do ranking, duas abaixo de sua melhor classificação na carreira (3ª em 2023).

A brasileira Beatriz Haddad Maia ocupa a 58ª colocação.

--- Ranking da WTA de 10 de novembro de 2025:

1. Aryna Sabalenka (BLR) 10.870 pontos

2. Iga Swiatek (POL) 8.395

3. Coco Gauff (EUA) 6.763

4. Amanda Anisimova (EUA) 6.287

5. Elena Rybakina (CAZ) 5.850 (+1)

6. Jéssica Pegula (EUA) 5.583 (-1)

7. Madison Keys (EUA) 4.335

8. Jasmim Paolini (ITA) 4.325

9. Mirra Andreeva (RUS) 4.319

10. Ekaterina Alexandrova (RUS) 3.375

11. Belinda Bencic (SUI) 3.168

12. Clara Tauson (DIN) 2.770

13. Linda Noskova (República Tcheca) 2,641

14. Elina Svitolina (UCR) 2.595

15. Emma Navarro (EUA) 2,515

16. Naomi Osaka (JPN) 2.487

17. Liudmila Samsonova (RUS) 2.209

18. Victoria Mboko (CAN) 2.157

19. Karolina Muchova (CZE) 1.996

20. Elise Mertens (BEL) 1.969

