Sabalenka vence canadense e vai à semifinal em Indian Wells na busca do inédito título

Líder do ranking feminino, a simpática Aryna Sabalenka não tem no vitorioso currículo o título de Indian Wells, no qual bateu na trave em 2025 e 2023, caindo na decisão. Disposta a desencantar no "quinto Grand Slam", como é definido o WTA 1000, a belarussa desbancou a jovem canadense Victoria Mkobo nesta quinta-feira e já está na semifinal.



A número 1 do mundo se garantiu entre as quatro melhores com triunfo em sets diretos, parciais de 7/6 e 6/4 diante da 10ª cabeça de chave de 19 anos. A rival desta sexta-feira sai do confronto entre a checa Linda Noskova e a australiana Talia Gibson, ainda nesta quinta.





Mboko vendeu caro a derrota. O primeiro set durou 1h04 e precisou ser decidido no tie-break. Depois de nenhuma quebra ao longo de 12 games, no qual salvou três break points, a belarussa arrasou no desempate, fechando a parcial por 7 a 0.



Os serviços, por sinal, eram o diferencial na equilibrada partida. Se a número 1 do mundo era agressiva, Mboko respondia com bons serviços e imposição nos pontos para caminhar ponto a ponto nas parciais.



Sabalenka começou o segundo set querendo surpreender a canadense e teve duas chances de abrir frente com 40 a 15 no saque da oponente. Não aproveitou, contudo. No quinto game, finalmente conseguiu e depois abriu 4 a 2 para encaminhar a vitória.



A canadense ainda tentou o empate por 4 a 4, mas Sabalenka salvou os dois breaks e confirmou o serviço. Ela foi para o saque e não deu chances, fechando em 6 a 4 no primeiro match point, após 1h51 de partida.

