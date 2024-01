A- A+

Tênis Sabalenka vence com facilidade em sua estreia no Aberto da Austrália Número 2 do mundo e atual campeã do Aberto da Austrália venceu a alemã Ella Seidl

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo e atual campeã do Aberto da Austrália, iniciou sua defesa do título com passos firmes ao atropelar a alemã Ella Seidl com uma vitória de 2 sets a 0, parciais de 6-0 e 6-1 em apenas 53 minutos.

Sabalenka, de 25 anos, foi a última a entrar na quadra da Rod Laver Arena, no final da noite australiana.

Pouco antes, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, precisou de quatro horas para derrotar o croata Dino Prizmic por 6-2, 6-7 (5/7), 6-3 e 6-4.

A número 2 do mundo foi muito mais ágil contra a alemã de 18 anos, 173º do mundo, vencendo o primeiro set em apenas 22 minutos.

Ela também se mostrou imparável no segundo set, embora tenha concedido um game à adversária após ter desperdiçado dois match points.

“Estou muito feliz por estar de volta a Melbourne. Tenho lembranças incríveis daqui", disse Sabalenka após a partida.

"Espero poder ficar aqui até o último dia. Ainda preciso trabalhar pelos meus sonhos. Tem sido tão incrível que consegui alcançar tantos objetivos no meu tênis e há mais por vir", acrescentou.

Sabalenka fez uma boa temporada em 2023. Além de vencer o Aberto da Austrália, ela também chegou às semifinais em Paris e em Wimbledon, antes de perder para Coco Gauff na final do Aberto dos Estados Unidos.

Ao fazer isso, ela se tornou a primeira tenista desde Serena Williams em 2016 a chegar pelo menos às semifinais em todos os quatro torneios 'majors' em uma única temporada.

Na segunda rodada desta edição do Australian Open, Sabalenka enfrentará a tcheca Brenda Fruhvirtova (110ª), que derrotou a romena Ana Bogdan por 2-6, 6-4 e 6-3.

