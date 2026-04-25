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Tênis Sabalenka vence e avança às oitavas do WTA 1000 de Madri Bielorussa, que é a atual campeã do torneio, derrotou a romena Jacqueline Cristian por dois sets a zero

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual campeã do WTA 1000 de Madri, derrotou a romena Jacqueline Cristian por 6-1 e 6-4 neste sábado (25), avançando assim para as oitavas de final do torneio.

Cristian, que já havia sido derrotada por Sabalenka em Indian Wells, esteve perto de surpreender a adversária no segundo set.

A romena quase quebrou o saque de Sabalenka para abrir 4-2 no placar, mas a bielorrussa reagiu e empatou o set em 3-3. Em seguida, quebrou o saque da adversária no nono game para fazer 5-4, antes de fechar a partida com seu próprio saque.

Nas oitavas de final, Sabalenka vai enfrentar a japonesa Naomi Osaka, que venceu com facilidade a ucraniana Anhelina Kalinina por 6-1 e 6-3 no último jogo do dia.

Mais cedo, a russa Mirra Andreeva, número 8 do ranking mundial, avançou às oitavas de final após derrotar a húngara Dalma Galfi em uma vitória contundente com parciais de 6-3 e 6-2.

Andreeva vai enfrentar a húngara Anna Bondár, que derrotou a tcheca Laura Samson por 7-6 (7/3) e 6-1 também neste sábado, em busca de uma vaga nas quartas de final.

A suíça Belinda Bencic, número 12 do ranking mundial, também garantiu sua vaga nas oitavas de final ao derrotar a russa Diana Shnaider por 6-2 e 7-6 (8/6).

Swiatek abandona

Já a número 3 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, abandonou o torneio durante o terceiro set de sua partida contra a americana Ann Li.

Swiatek deixou a quadra mostrando sinais de mal-estar físico e em prantos, acompanhada por um médico, após duas horas e quinze minutos de jogo e quando perdia por 3 a 0 no terceiro set.

A polonesa, campeã em Madri em 2024, havia solicitado atendimento médico durante a partida, que acabou terminando com o placar de 7-6 (7/4), 2-6, 3-0.

"Ouvi dizer que algo está circulando entre as jogadoras, que pode haver um vírus. Tenho certeza de que estarei bem em alguns dias, mas eu estava absolutamente sem energia ou estabilidade e me sentia fisicamente péssima. Ontem foi ainda pior", explicou Swiatek após a partida.

"Eu sabia que seria difícil, mas quis tentar", acrescentou Swiatek.

Isenta de disputar a primeira rodada, a polonesa havia avançado com facilidade em sua estreia, superando a ucraniana vinda do qualifying, Daria Snigur, por 6-1 e 6-2.

Em suas cinco participações em Madri, a ex-número 1 do mundo nunca havia sido eliminada do torneio tão cedo.

"Para mim, o torneio tinha acabado de começar, e eu nem sequer consegui competir hoje. É decepcionante", concluiu na zona mista.

Após o abandono de sua adversária, Ann Li avança às oitavas de final, onde vai enfrentar a canadense Leylah Fernandez, que derrotou a americana Iva Jovic também neste sábado com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.

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