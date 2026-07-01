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Tênis Sabalenka vence e segue firme em Wimbledon Número 1 do mundo se classificou para a terceira rodada do Grand Slam londrino após derrotar a americana McCartney Kessler

A número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, classificou-se nesta quarta-feira (1º) para a terceira rodada do torneio de Wimbledon, em Londres, após derrotar a americana McCartney Kessler (N.57) por 6-1 e 7-6 (11/9).

"Foi uma verdadeira batalha e estou muito feliz por ter conseguido me manter naquele segundo set para chegar ao tie-break", declarou Sabalenka após a vitória.

"Minha adversária me testou e estou muito feliz por ter passado na prova", acrescentou a bielorrussa.

Quatro vezes campeã de Grand Slams, Sabalenka nunca conquistou Wimbledon e caiu nas semifinais em suas três últimas participações no torneio.

Ela pode perder na competição londrina o seu posto de número um do mundo para a cazaque Elena Rybakina, que está em segundo no ranking, a depender da atuação de cada uma.

Depois de ter se dado nota 8 de 10 para sua atuação na primeira rodada, desta vez Sabalenka se avaliou com um 9 por seu espírito de luta.

A tenista jogará na terceira rodada de Wimbledon contra a letã Jelena Ostapenko (N.31), quem venceu em três de seus quatro confrontos, embora esta seja a primeira vez que se enfrentam na grama.

A letã, campeã de Roland Garros em 2017 e semifinalista em Wimbledon um ano depois, cedeu apenas dois games nesta quarta-feira diante da croata Antonia Ruzic (N.61).

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