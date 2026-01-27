A- A+

Tênis Sabalenka vence Iva Jovic e vai às semifinais do Aberto da Austrália Tenista número 1 do mundo se classificou para a quarta semifinal consecutiva no Grand Slam

A tenista Aryna Sabalenka, número um do mundo, se classificou para as semifinais do Aberto da Austrália nesta terça-feira (27), ao derrotar a jovem e promissora americana Iva Jovic (27ª do ranking) com parciais de 6-3 e 6-0.

Em sua 14ª semifinal de Grand Slam e quarta consecutiva em Melbourne, a bielorrussa vai enfrentar na quinta-feira a ucraniana Elina Svitolina (12ª), que atropelou a americana Coco Gauff (3ª), com parciais de 6-1 e 6-2.

Sabalenka, que não perdeu nenhum set neste torneio, venceu em Melbourne em 2023 e 2024 e parecia destinada a mais um título no ano passado, mas foi surpreendida na final pela americana Madison Keys, que foi eliminada por sua compatriota Jessica Pegula na segunda-feira.

"Essas adolescentes têm me desafiado bastante nas últimas rodadas", disse Sabalenka após o triunfo desta terça. "Foi uma partida difícil. Não se enganem com o placar. Não foi nada fácil. Ela jogou um tênis incrível. Ela me forçou a elevar o meu nível. E estou muito feliz com a vitória".

A derrota pôs fim ao sonho de Jovic, que tem apenas 18 anos e é a jogadora mais jovem entre as 100 melhores do mundo.

Nas rodadas anteriores, ela havia surpreendido a italiana duas vezes campeã do Grand Slam Jasmine Paolini (7ª) e superou a experiente tenista cazaque Yulia Putintseva.

No entanto, Sabalenka se mostrou um obstáculo intransponível, e o calor extremo – que chegou a 38°C na Rod Laver Arena – afetou o desempenho de Jovic.

A bielorrussa quebrou o saque da adversária logo no primeiro game, abrindo uma vantagem de 3 a 0, e as duas jogadoras confirmaram seus serviços a partir daí.

Aryna Sabalenka não enfrentou nenhum break point até o último game do set, em seu próprio saque, que durou mais de dez minutos. Ela precisou salvar três break points antes de finalmente vencer o set em seu terceiro set point, após 59 minutos de jogo.

O segundo set foi de domínio total da bielorrussa, embora Jovic tenha tido dois break points quando perdia por 5-0, os únicos que teve no set.

No entanto, ela não conseguiu converter nenhum deles, e a número 1 do mundo fechou a partida com um ace em seu primeiro match point.

A jovem Iva Jovic encerra assim sua participação no segundo Australian Open de forma um tanto abrupta, mas pode ficar satisfeita com o progresso que fez desde sua primeira participação no ano passado, quando foi eliminada na segunda rodada.

Se nas quartas de final, Sabalenka enfrentou uma das jovens emergentes do circuito feminino, nas semifinais a líder do ranking mundial enfrentará uma veterana, Elina Svitolina, que terá a oportunidade, aos 31 anos, de lutar para chegar à sua primeira final de Grand Slam.

Svitolina derrotou com facilidade uma das favoritas ao título, a americana Coco Gauff, com parciais de 6-1 e 6-2 em apenas 59 minutos.

