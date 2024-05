Sabalenka vence japonesa Uchijima e vai à 3ª rodada de Roland Garros

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 2 do mundo, avançou à terceira rodada de Roland Garros ao vencer com tranquilidade a japonesa Moyuka Uchijima (83ª) nesta quinta-feira (30).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em pouco mais de uma hora na quadra Philippe Chatrier.

Semifinalista em Paris no ano passado, a bielorrussa de 26 anos é uma das favoritas ao título nesta edição, ao lado da polonesa Iga Swiatek, atual campeã, que a derrotou na final dos torneios WTA 1000 de Madri e Roma.

Como sempre muito agressiva em quadra (25 bolas vencedoras contra dez de Uchijima), Sabalenka se mostrou muito sólida, sem sofrer uma única quebra de serviço, salvando os quatro break points que a japonesa teve na partida.

A próxima adversária de Aryna Sabalenka será a espanhola Paula Badosa (139ª), ex-número 2 do mundo, que avançou ao bater a cazaque Yulia Putintseva (39ª) por 2 sets a 1, parciais de 4-6, 6-1 e 7-5.