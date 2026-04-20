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TÊNIS Sabalenka vence Laureus e transforma intensidade em reconhecimento global Número 1 do mundo ao longo de toda a temporada, bielorrussa é premiada por consistência e forma de competir, mais do que pelos títulos

A conquista de Aryna Sabalenka no Prêmio Laureus de 2026 não se explica apenas pelos números, embora eles também estejam lá. Eleita a melhor atleta do mundo nesta segunda-feira, em Madri, a bielorrussa foi reconhecida por um tipo de domínio que nem sempre aparece na contagem de troféus, mas se impõe ao longo do tempo.

Em 2025, Sabalenka venceu o US Open, foi finalista no Australian Open e em Roland Garros e, sobretudo, sustentou o número 1 do ranking do início ao fim da temporada, algo cada vez mais raro em um circuito feminino marcado pela alternância constante no topo.

Mais do que um pico, foi permanência.

"Ganhar o Laureus é algo muito especial para mim. Quando você vê seu nome ao lado de tantas lendas, percebe o tamanho disso", disse Sabalenka. "Não é só sobre vitórias. É sobre tudo o que vem junto: a pressão, os momentos difíceis, o trabalho diário. É isso que esse prêmio reconhece", completou.

A leitura da premiação acompanha esse percurso. Em um ano sem uma atleta dominante nos quatro Grand Slams, o Laureus premiou quem conseguiu se manter no limite durante toda a temporada, mesmo em um cenário de instabilidade competitiva.

Mas há um elemento que ajuda a explicar melhor a escolha: a forma. Sabalenka construiu sua temporada não apenas com resultados, mas com uma identidade muito clara em quadra. É uma jogadora que vive cada ponto com intensidade máxima, que transforma vitórias e derrotas em episódios visíveis, quase físicos, e que, ao fazer isso, eleva o nível das partidas que disputa.

Se eu puder inspirar alguém com a forma como eu faço isso, já vale tudo", disse a jogadora, na cerimônia em Madri.

Não é um detalhe. Em um circuito cada vez mais equilibrado, onde a diferença técnica entre as principais jogadoras se estreita, a maneira de competir passa a ser também um critério de distinção.

A vitória no Laureus reforça essa leitura. Sabalenka não foi premiada por ter sido imbatível, mas por ter sido constante onde quase ninguém consegue ser.

E, no cenário atual do tênis feminino, isso já é uma forma de domínio.

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