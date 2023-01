A- A+

Aberto da Austrália Sabalenka vence Linette e vai enfrentar Rybakina na final do Aberto da Austrália A final do torneio vai acontecer no sábado (28)

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número cinco do mundo, se classificou pela primeira vez para uma final de Grand Slam ao derrotar a polonesa Magda Linette (N. 45) por 7-6 (7/1) e 6-2 no Aberto da Austrália.

Invicta em 2023 e sem perder um único set, Sabalenka cumpriu as previsões diante de uma das surpresas do torneio e enfrentará a cazaque Elena Rybakina na final, no sábado (28).

Com seus golpes secos de fundo de quadra, a bielorrussa precisou ir até o tie break do primeiro set para superar a resistência da polonesa, que vinha eliminando favoritas até chegar às suas primeiras semifinais após 30 participações em torneios de Grand Slam.

"Estou muito feliz por ter conseguido esta vitória (...) Não comecei muito bem, mas no tie-break comecei a encontrar o meu ritmo, a confiar em mim e a partir para os remates", disse a bielorrussa de 24 anos, que havia perdido todas as três semifinais de Grand Slam anteriores.

Com um bom início de partida, Linette se mostrou confiante e não se intimidou diante da imponente adversária, com um game sem perder pontos, e quebrou o serviço de Sabalenka, que depois devolveu e empatou em 2-2.

Com agilidade nas pernas e segurança nos golpes - só cometeu seis erros forçados no primeiro set -, a polonesa resistiu às investidas do musculosa bielorrussa e, em muitas ocasiões, soube colocar bolas longe do alcance da oponente ou forçou erros.

Sem novos break points, o set chegou ao tie-break.

Determinado a manter sua invencibilidade em sets em 2023, Sabalenka passou a usar sua artilharia pesada e com golpes secos de fundo de quadra e até um 'ace' no segundo saque pulverizou a poloneses com um 7 a 1 no tie-break.

A partir daí, o jogo defensivo de Linette se desfez e no terceiro game ela teve seu saque quebrado na primeira oportunidade de break por causa de um backhand mal sucedido.

Quase infalível no primeiro set, Linette começou a acumular erros, enquanto Sabalenka seguia somando 'winners' - 33 contra apenas 9 de sua adversária - e colocou um pé na final com uma nova quebra.

A polonesa ainda salvou três match points com seu saque antes de a bielorrussa fechar o duelo com outra direita indefensável.

