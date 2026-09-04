A- A+

TÊNIS Sabalenka vence Rakhimova e vai às oitavas do US Open A numero 1 do mundo aguarda a vencedora do confronto entre a russa Daria Shnaider e a americana Taylor Townsend

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, se classificou para as oitavas de final do US Open ao derrotar a uzbeque Kamilla Rakhimova (N.92) nesta sexta-feira (4).

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 28 minutos.

A bielorrussa de 28 anos, atual bicampeã em Nova York, começou a partida quebrando o serviço da adversária e sendo muito eficiente no saque, sem cometer faltas até o sétimo game.

Rakhimova, nascida na Rússia e que representa o Uzbequistão desde o final de 2025, ofereceu muito mais resistência no segundo set.

Após não aproveitar várias oportunidades, Sabalenka conseguiu converter o break point que precisava para abrir 5-4, antes de selar a vitória sacando no game seguinte.

"Estou muito feliz por ter vencido em dois sets", disse a número 1 do mundo. "Ela jogou um tênis incrível, exigiu bastante de mim no segundo set, mas gosto disso porque me faz melhorar e trabalhar para dar o melhor de mim".

Mais descontraída do que nas entrevistas coletivas, nas quais chegou a repreender jornalistas por certas perguntas, Sabalenka brincou ao ser questionada sobre o colar de pedras preciosas coloridas que usa durante os jogos.

"É totalmente inspirado no US Open. Divertido, colorido, ousado, brilhante. Eu adoro. E a tática principal é distrair minhas adversárias com o brilho", disse ela entre risos.

A adversária de Sabalenka nas oitavas de final do US Open sairá do confronto entre a russa Daria Shnaider (N.16) e a americana Taylor Townsend (N.96).

Veja também