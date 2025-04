"Sabia que jogaria mal, mas não esperava que fosse tanto", diz Djokovic sobre derrota para o 32°

A- A+

Novak Djokovic está fora do Masters de Monte Carlo após sua segunda derrota consecutiva para o chileno Alejandro Tabilo. Uma única quebra de saque em cada set foi suficiente para o 32º do mundo em Mônaco, que venceu por 6-3 e 6-4, confirmando sua vitória em sets diretos sobre Djokovic no Aberto da Itália, em Roma, no ano passado.

Mas Djokovic já esperava por isso.

— Eu esperava que isso não acontecesse. Mas havia uma probabilidade bem alta de que eu jogaria dessa forma — disse Djokovic em coletiva de imprensa após a partida: — Simplesmente horrível. Sensação horrível jogar assim. Só lamento por todas as pessoas que tiveram que assistir a isso.

Quando perguntado se tinha uma explicação para o seu desempenho, ele respondeu:

— Não sei. Não tenho. Tenho e não tenho. Na verdade, não me importo.

Djokovic, que busca se preparar para Roland Garros em maio enquanto persegue seu 100º título no circuito ATP, não conseguiu repetir o desempenho implacável no saque que o levou à final do Masters de Miami. O saibro é menos favorável aos sacadores do que as quadras duras, mas Tabilo foi mais eficiente com o próprio saque, vencendo 81% dos pontos disputados com o primeiro serviço, contra 67% de Djokovic.

O retorno de Djokovic — talvez o melhor da história do tênis masculino — também falhou, com a maioria das devoluções caindo na zona morta, pouco além da linha de serviço, sem profundidade suficiente para colocar Tabilo na defensiva.

— Eu estava preparado para que ele viesse para cima de mim como se quisesse me matar — disse Tabilo ao Tennis Channel após a vitória: — Comecei muito sólido, tentando ser agressivo. Também tentei segurá-lo o máximo possível. Aos poucos, isso começou a funcionar, e sinto que o deixei um pouco desconfortável em algumas situações, o que foi ótimo para aqueles momentos de pressão.

A derrota do ano passado, em Roma, aconteceu após Djokovic ser atingido na cabeça por uma garrafa de metal que caiu da bolsa de um espectador ao final de sua partida anterior. O 24 vezes campeão de Grand Slam, de 38 anos, fez exames de concussão em Belgrado após perder para Tabilo naquela ocasião e parecia afetado pelo incidente.

Já a derrota deste ano para Tabilo — que teve um retrospecto de 18 vitórias e 27 derrotas entre Roma e este confronto em Monte Carlo — teve o ar de um jogador buscando se adaptar à mudança de superfície, equilibrando o desejo de atingir o auge nos torneios mais importantes com a lenta perda de consistência que vem com o tempo.

Roland Garros é, por sua própria admissão, seu único objetivo nesta temporada de saibro, como afirmou em sua coletiva de imprensa.

— Eu sabia que provavelmente jogaria mal, mas não esperava que fosse tão mal assim — acrescentou.

Embora Djokovic tenha chegado às semifinais do Masters de Monte Carlo no ano passado, quando perdeu para Casper Ruud, o torneio não tem sido um palco de sucessos frequentes para ele. Antes dessa campanha de 2024, ele não passava das quartas de final havia cinco edições. É um torneio de adaptação para ele, um local para se ambientar e construir ritmo — uma construção que, neste ano, durou apenas um jogo.

Tabilo agora enfrentará Valentin Vacherot, de Mônaco, ou Grigor Dimitrov, da Bulgária. Mais cedo, o cabeça de chave número 2, Carlos Alcaraz, se recuperou após um primeiro set cheio de erros contra Francisco Cerúndolo, um dos melhores jogadores de saibro do circuito.

Depois de perder o primeiro set por 6-3, Alcaraz cedeu apenas mais um game, vencendo por 3-6, 6-0, 6-1. Ruud derrotou o espanhol Roberto Bautista Agut em sets diretos; o australiano Alex de Minaur superou o tcheco Tomás Machac em três sets; e Andrey Rublev eliminou Gael Monfils em dois.

