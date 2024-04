A- A+

Futebol "Sabíamos que não viria adversário fácil", diz Caíque sobre pegar Atlético-MG na Copa do Brasil Confronto diante do Galo, pela terceira fase da Copa do Brasil, terá jogo de ida em Minas Gerais e volta na Arena de Pernambuco

Em sorteio realizado na tarde desta quarta (17), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Sport conheceu o adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Em jogos a serem disputados nas semanas do dia 1º e 22 de maio, o Leão vai encarar o Atlético-MG. O primeiro encontro será disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte, e a partida decisiva acontecerá na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Quem avançar de fase, vai embolsar R$ 3,465 milhões.

“Sabíamos que não viria um adversário fácil. O pote (do outro lado) tinha praticamente só clubes da Série A. Estávamos preparados para jogar contra uma equipe difícil. É um grande adversário. Não podemos escolher quem vamos enfrentar. Mas isso é mais para frente e agora estamos focados no Brasileiro”, afirmou o goleiro Caíque França.

Antes de encarar o Atlético, o Sport joga no dia 20 de abril, contra o Amazonas, na Arena da Amazônia, pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro.

“A Série B não tem jogo fácil, ainda mais fora de casa. O Sport precisa assumir o papel de protagonista e colocar o estilo de jogo. O outro lado tem uma equipe qualificada e precisaremos fazer esforço. Vamos trabalhar para chegar da melhor maneira e voltar com o resultado positivo”, declarou.

“O campeonato é extremamente equilibrado, difícil, com todas as equipes sendo qualificadas. Sabemos da grandeza do Sport e da responsabilidade que tem dentro da Série B, que é o acesso. Isso virá com muito trabalho, não vão dar isso para gente”, completou.

