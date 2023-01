Sabino afirma que 2022 serviu de aprendizado para o Sport: "Temos que começar o ano bem"

A- A+

As frustrações da temporada passada parecem ter servido de lição para o Sport. Prestes a dar o pontapé inicial nas competições em 2023, o Rubro-negro quer obter a maior quantidade de êxito nos torneios a serem disputados no primeiro semestre para não se complicar ao longo do ano. Pelo menos é o que garante o zagueiro Sabino.

"Temos os objetivos do clube, mas temos que pensar passo a passo. Primeiro é o Estadual, que vai começar para nós agora na quarta-feira. Então, nosso foco é totalmente no Estadual, mas não deixando de pensar no acesso, porque o começo de ano é importante para nós, e 2022 foi prova viva disso. Temos que começar o ano bem para que no final possamos conseguir os objetivos", salientou o defensor.

A estreia oficial do Sport aconteceria neste domingo. No entanto, com o gramado da Ilha do Retiro em condições precárias, e o da Arena passando por melhorias, o confronto com o Íbis pela primeira rodada do Estadual teve que ser adiado. Com isso, o Leão terá que esperar até quarta-feira (11) para debutar nesta edição do certame, perante o Maguary, em Bonito.

Com a 'folga' forçada na rodada, mesmo demonstrando ansiedade para entrar em campo, Sabino exaltou o tempo que o elenco está tendo para trabalhar visando o começo da temporada.

"Esta pré-temporada está um pouco atípica, pois normalmente não temos tanto tempo de preparação. Esse ano foi atípico por conta da Copa, vai fazer um mês que estamos em pré-temporada. Estamos treinando bem, está sendo muito proveitoso para nós, tanto no campo como na academia. Agora é aquela ansiedade boa, aquele frio na barriga para poder estrear", declarou.

