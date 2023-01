A- A+

Futebol Sabino comemora primeiro gol com a camisa do Sport Zagueiro balançou as redes na vitória leonina por 2x0, contra o ABC/RN, pela Copa do Nordeste

Desde que chegou ao Sport, o zagueiro Sabino ainda não havia balançado as redes. Mesmo não sendo a função primária, o jogador se cobrava para poder quebrar o jejum de quase dois anos sem gols – o último tinha sido em março de 2021, ainda pelo Santos. A espera acabou. Ele marcou na vitória dos pernambucanos por 2x0 diante do ABC/RN, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste e tirou a “zica”.



“Vinha de alguns anos fazendo muitos gols para um zagueiro. Quando cheguei ao Sport, dei uma estagnada. Estou feliz pelo gol e ainda mais pelo desempenho da equipe, que suportou os momentos difíceis do jogo”, afirmou.





Passado o momento, o zagueiro já volta o foco para o próximo compromisso do Sport na temporada, terça (24), contra o Belo Jardim, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano.



“É jogo atrás de jogo. Teremos amanhã, sábado...um período curto de descanso, de recuperação. Procuramos ver muitos vídeos para acertar os pequenos detalhes. Temos que mandar na nossa casa e fazer os três pontos”, afirmou.

Veja também

Futebol Regularizado, Paulo Miranda fica à disposição para estrear pelo Náutico