Sacramento Kings encerra maior jejum da história da NBA e vai aos playoffs após 17 anos

A- A+

A temporada mágica do Sacramento Kings na NBA teve seu momento de consagração. Com a vitória por 120 a 80 sobre o Portland Trail Blazers na noite desta quarta-feira (29), a franquia californiana se garantiu matematicamente entre os seis primeiros na Conferência Oeste e encerrou o maior jejum de playoffs da história da liga.

Foram 17 anos sem disputar as partidas mata-mata da pós-temporada, anos em que os Kings, rivais do poderoso Golden State Warriors, amargaram péssimas escolhas nas montagens de elencos e no Draft, a seleção de novos jogadores para a liga. O melhor resultado no período foi a nona colocação na Conferência Oeste na temporada 2018/19.

A vitória desta quarta, em Portland, foi comandada por De'Aaron Fox e Domantas Sabonis, grandes nomes da campanha. Fox terminou com 18 pontos e 6 assistências e Sabonis registrou 15 pontos e incríveis 12 rebotes. O armador Kevin Huerter também agregou 17 pontos ao placar.

Outro destaque da noite foi Keegan Murray. O jovem armador se tornou o calouro com o maior número de cestas de três pontos, com 188. Foram três contra os Blazers.

Foi a 46ª vitória dos Kings, agora terceiros colocados na Conferência Oeste, em 76 jogos. Os comandados de Mike Brown são o terceiro time do Oeste a garantir a vaga, após Denver Nuggets e Memphis Grizzlies. No Leste, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia Sixers e Cleveland Cavaliers também já se classificaram.

A temporada regular da NBA se encerra no próximo dia 9. Os playoffs, por sua vez, têm início marcado para o dia 15 do mesmo mês.

Veja também

Futebol Richarles comemora primeiro gol marcado com a camisa do Náutico