Vida Saudável

SAD promove a primeira edição da Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco

Secretaria de Administração de Pernambuco realiza provas de 5km e 10km para integrantes do Poder Executivo Estadual

Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco terá primeira edição no dia 19 de outubroCorrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco terá primeira edição no dia 19 de outubro - Foto: Pexels

Com o intuito de incentivar a promoção da saúde dos servidores públicos, a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD) realiza a primeira edição da Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco no dia 19 de outubro, às 6h.

As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (26), sendo exclusivas para integrantes do Poder Executivo Estadual. 

Para garantir a participação na prova, os interessados devem acessar os sites www.corre10.com.br e www.ticketsports.com.br.

Com distâncias de 5km e 10km, a corrida terá largada e chegada à Rua da Aurora, com o trajeto que inclui pontos turísticos, prédios e patrimônio histórico e arquitetônico do Estado, a exemplo do Teatro Santa Isabel, Praça da República e Ponte Duarte Coelho.

É esperada a participação de 1,5 mil servidores efetivos, comissionados e empregados públicos, além daqueles que possuem contrato por tempo determinado (CTDs) com o Poder Executivo Estadual. 

A secretária de Administração, Ana Maraíza, enfatizou a relevância da ação.

“A 1ª Corrida de Rua dos Servidores Públicos Estaduais permite que servidores de diversos órgãos estaduais estejam integrados a práticas esportivas e com o cuidado com a saúde. Esses hábitos saudáveis também são importantes porque promovem a ocupação dos espaços urbanos e fortalece a cultura institucional de valorização do funcionalismo público”, ressaltou a titular da pasta.

Todos os servidores inscritos terão direito a camisa e medalha. Também haverá troféus para os três primeiros lugares de cada categoria (5km e 10km).

Serviço
Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco
Data: 19 de outubro (domingo)
Horário: 6h
Como participar: Inscrições gratuitas
Exclusiva para integrantes do Poder Executivo Estadual

