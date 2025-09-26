SAD promove a primeira edição da Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco
Secretaria de Administração de Pernambuco realiza provas de 5km e 10km para integrantes do Poder Executivo Estadual
Com o intuito de incentivar a promoção da saúde dos servidores públicos, a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD) realiza a primeira edição da Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco no dia 19 de outubro, às 6h.
As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (26), sendo exclusivas para integrantes do Poder Executivo Estadual.
Leia também
• Grande Final dos Jogos do Orgulho 2025 ocorre neste sábado (27), no Campus da UFPE
• Circuitinho das Estações realiza corrida de rua exclusiva para crianças no Recife
• Cearense completa corrida de 5 km após vencer tetraplegia duas vezes: "Não existe nada impossível"
Para garantir a participação na prova, os interessados devem acessar os sites www.corre10.com.br e www.ticketsports.com.br.
Com distâncias de 5km e 10km, a corrida terá largada e chegada à Rua da Aurora, com o trajeto que inclui pontos turísticos, prédios e patrimônio histórico e arquitetônico do Estado, a exemplo do Teatro Santa Isabel, Praça da República e Ponte Duarte Coelho.
É esperada a participação de 1,5 mil servidores efetivos, comissionados e empregados públicos, além daqueles que possuem contrato por tempo determinado (CTDs) com o Poder Executivo Estadual.
A secretária de Administração, Ana Maraíza, enfatizou a relevância da ação.
“A 1ª Corrida de Rua dos Servidores Públicos Estaduais permite que servidores de diversos órgãos estaduais estejam integrados a práticas esportivas e com o cuidado com a saúde. Esses hábitos saudáveis também são importantes porque promovem a ocupação dos espaços urbanos e fortalece a cultura institucional de valorização do funcionalismo público”, ressaltou a titular da pasta.
Todos os servidores inscritos terão direito a camisa e medalha. Também haverá troféus para os três primeiros lugares de cada categoria (5km e 10km).
Serviço
Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco
Data: 19 de outubro (domingo)
Horário: 6h
Como participar: Inscrições gratuitas
Exclusiva para integrantes do Poder Executivo Estadual