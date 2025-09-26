A- A+

Vida Saudável SAD promove a primeira edição da Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco Secretaria de Administração de Pernambuco realiza provas de 5km e 10km para integrantes do Poder Executivo Estadual

Com o intuito de incentivar a promoção da saúde dos servidores públicos, a Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD) realiza a primeira edição da Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco no dia 19 de outubro, às 6h.

As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (26), sendo exclusivas para integrantes do Poder Executivo Estadual.

Para garantir a participação na prova, os interessados devem acessar os sites www.corre10.com.br e www.ticketsports.com.br.

Com distâncias de 5km e 10km, a corrida terá largada e chegada à Rua da Aurora, com o trajeto que inclui pontos turísticos, prédios e patrimônio histórico e arquitetônico do Estado, a exemplo do Teatro Santa Isabel, Praça da República e Ponte Duarte Coelho.

É esperada a participação de 1,5 mil servidores efetivos, comissionados e empregados públicos, além daqueles que possuem contrato por tempo determinado (CTDs) com o Poder Executivo Estadual.

A secretária de Administração, Ana Maraíza, enfatizou a relevância da ação.

“A 1ª Corrida de Rua dos Servidores Públicos Estaduais permite que servidores de diversos órgãos estaduais estejam integrados a práticas esportivas e com o cuidado com a saúde. Esses hábitos saudáveis também são importantes porque promovem a ocupação dos espaços urbanos e fortalece a cultura institucional de valorização do funcionalismo público”, ressaltou a titular da pasta.

Todos os servidores inscritos terão direito a camisa e medalha. Também haverá troféus para os três primeiros lugares de cada categoria (5km e 10km).

Serviço

Corrida do Servidor Público do Estado de Pernambuco

Data: 19 de outubro (domingo)

Horário: 6h

Como participar: Inscrições gratuitas

Exclusiva para integrantes do Poder Executivo Estadual

Veja também