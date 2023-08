A- A+

Futebol Internacional Sadio Mané deixa Bayern e assina com o Al-Nassr, da Arábia Saudita o senegalês de 31 anos dividirá o vestiário com o português Cristiano Ronaldo, que acertou com o clube saudita, em janeiro, por duas temporadas

O atacante senegalês Sadio Mané, campeão da Copa Africana de Nações em 2022, assinou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, após apenas uma temporada no Bayern de Munique, anunciaram os dois clubes nesta terça-feira (1°).

De acordo com a imprensa alemã, o valor da transferência de Mané para o clube saudita chegaria aos 30 milhões de euros (cerca de 157 milhões de reais pela cotação atual), com o salário anual de 40 milhões de euros (209 milhões de reais), mais 10 milhões de euros (52 milhões de reais) por metas alcançadas.

"Com o seu longo desfalque, ele não conseguiu jogar no Bayern de Munique como nós e como ele esperava", disse Jan-Christian Dreesen, presidente do conselho do time alemão, em um comunicado. "É por isso que juntos queríamos que ele começasse um novo capítulo em sua carreira e tivesse um novo começo em outro clube", acrescentou.

No Al-Nassr, o senegalês de 31 anos dividirá o vestiário com o português Cristiano Ronaldo, que acertou com o clube saudita, em janeiro, por duas temporadas. O vencedor de cinco Bolas de Ouro foi o primeiro dos astros do futebol europeu a ser contratado no ousado movimento dos sauditas para tornar-se uma das maiores ligas do futebol mundial.

O francês Karim Benzema se transferiu para o Al-Ittihad, assim como seu compatriota N'Golo Kanté. Outros grandes nomes como Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) e o brasileiro Roberto Firmino (Al-Ahli) também disputarão o campeonato saudita.

Já o campeão do mundo com a Argentina e sete vezes ganhador do Bola de Ouro, Lionel Messi, optou pela liga dos Estados Unidos, assinando com o Inter Miami.

Veja também

Sport Com foco no Vila Nova, Luciano Juba vive possíveis últimos momentos com a camisa do Sport