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Futebol

SAF do Botafogo dá primeiro passo para recuperação judicial com medida cautelar na Justiça

Movimento de Textor já era discutido internamente nas últimas semanas

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John Textor, empresário que detém os direitos do Crystal Palace e do BotafogoJohn Textor, empresário que detém os direitos do Crystal Palace e do Botafogo - Foto: Juan Mabromata/AFP

A Botafogo SAF deu entrada na Justiça com uma medida cautelar preparatória para um processo de recuperação judicial, em movimento que já era discutido internamente nas últimas semanas. A ação foi distribuída nesta terça-feira e representa o primeiro passo formal dentro da estratégia desenhada pela gestão para reorganizar o passivo e ganhar fôlego no curto prazo.

A iniciativa faz parte do plano conduzido por John Textor e vinha sendo tratada com ressalvas por diferentes atores ligados ao clube, incluindo representantes do associativo e investidores. A recuperação judicial é vista como uma ferramenta para proteger a operação enquanto a SAF busca reequilibrar seu fluxo financeiro, especialmente em meio a disputas e pressões envolvendo compromissos recentes.

Na prática, a medida abre caminho para um eventual pedido completo de recuperação judicial e já serve como instrumento de proteção imediata contra execuções e bloqueios, além de reduzir riscos esportivo

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