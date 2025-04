A- A+

Futebol SAF do Náutico: atraso na resposta dos investidores esfria negociação Clube vai definir na próxima semana se vai aumentar ou não o prazo para receber os questionamentos respondidos pelo Consórcio Timbu; não está descartada a busca por outros grupos no mercado

A negociação envolvendo o Náutico e o Consórcio Timbu, grupo que pretende adquirir 90% das ações do clube para conclusão do modelo de gestão da Sociedade Anônima de Futebol (SAF), esfriou nos últimos dias após os investidores não entregarem os questionamentos enviados pelo Conselho Deliberativo sobre a proposta inicial. A ponto de não está descartada o fim das tratativas ou a “reabertura” de mercado em busca de novos interessados.



Definição

“Depois da reunião do Conselho, foi dado um prazo de dez dias (para resposta do Consócio Timbu, que foi ultrapassado (no dia 11 de abril). Tive uma conversa com o presidente do Deliberativo (Aluísio Xavier) no sentido de que o clube precisa se posicionar e definir o passo seguinte diante da falta de resposta dos investidores. Acredito que até semana que vem serão tratados os próximos passos”, afirmou o presidente do Náutico, Bruno Becker.

Segundo o presidente, o Consórcio Timbu comunicou que está trabalhando nos questionamentos e que o prazo dado “não foi suficiente diante das exigências passadas pelos conselheiros”. A reportagem apurou que há a possibilidade dos investidores enviarem as respostas na próxima semana.

“Alguns questionamentos demandam mais tempo, outros poderiam ter sido respondidos no dia seguinte, mas também não faz sentido responder por etapas. Tem alguns pontos específicos que são mais sensíveis”, reconheceu o mandatário.

A reportagem apurou com conselheiros que um dos pontos que geraram insatisfação foi o da proposta de ceder parte do terreno do Centro de Treinamento Wilson Campos, na Guabiraba, Zona Norte do Recife, para os investidores. Diante do cenário, o Náutico não descartaria conversar com outros potenciais investidores, mesmo que conceda um prazo maior para o Consórcio Timbu sanar as dúvidas do Conselho.



Aberto

“Independente do investidor, não podemos ficar esperando. Se eles precisarem de mais três meses, por exemplo, cabe ao clube saber se vai conceder ou não um novo prazo. Mas se não conceder, também não significa que as negociações seriam encerradas. Elas podem acontecer, assim como o Náutico pode negociar nesse período com outros investidores. O Executivo não está impedido de ouvir outras propostas. O clube segue aberto ao mercado”, frisou.

“A proposta que chegou foi considerada apta para ser levada ao Conselho, mas não significa que estava pronta para assinatura. Ela estava apta para ser debatida. A maioria dos questionamentos dos conselheiros são razoáveis. Independente dessa SAF em específico passar ou não, é fato de que o clube amadureceu muito na discussão desse processo”, concluiu Becker.

Veja também