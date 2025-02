A- A+

Futebol SAF do Náutico: futebol terá investimento de R$ 400 milhões por 10 anos Timbu pode assinar proposta vinculante ainda nesta quarta-feira (19) para dar andamento à mudança no modelo de gestão do clube

Encerra-se nesta quarta-feira (19) o prazo dado pelo Náutico para o grupo de investidores, chamado de “Consórcio Timbu”, enviar a proposta vinculante para adquirir 90% das ações do clube, concretizando a mudança no modelo de gestão para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Caso o acordo seja efetuado, os alvirrubros terão um aporte financeiro no futebol de aproximadamente R$ 400 milhões por 10 anos.

A informação foi publicada inicialmente pelo Blog do Torcedor e confirmada pela reportagem. O grupo de investidores também fará investimentos para a resolução do passivo do clube, melhorias no CT Wilson Campos, reforma do estádio dos Aflitos e modernização da sede social. Os valores finais investidos podem superar R$ 1 bilhão.

O acordo também prevê que o Náutico destinaria os R$ 20 milhões que o clube recebeu de multa pela quebra de contrato da Arena de Pernambuco, em parceria firmada em outubro de 2011 para que os pernambucanos mandassem seus jogos no local por 30 anos a partir de julho de 2013.

De início, ficou acordado que o Timbu receberia um aporte mensal de R$ 350 mil – ou R$ 500 mil se estivesse na Série A. Em 2016, a empresa rescindiu o contrato e, segundo os alvirrubros, deixou de pagar o que devia ao clube desde agosto de 2015.



Caso não receba a proposta vinculante ainda nesta quarta-feira, o Náutico pode tentar entrar em acordo com o grupo de investidores para que o documento seja enviado até pelo menos a sexta-feira.

Próximos passos

Após a assinatura da proposta vinculante, a venda da SAF do Náutico terá que ser votada posteriormente no Conselho Deliberativo do clube para, em seguida, ir para a Assembleia Geral de Sócios.

