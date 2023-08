A- A+

santa cruz SAF: Ídolo do Santa Cruz, Grafite revela interesse em participar da aquisição do clube O ex-jogador afirmou a existência de uma parceria com Ricardo Rocha no processo de implementação da SAF

O ex-jogador do Santa Cruz, Grafite, que também soma passagens por clubes como Wolfsburg/ALE, Grêmio, São Paulo e Seleção Brasileira, revelou o interesse em participar da aquisição do clube, por meio futuramente do modelo de gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Em entrevista ao canal Match TV, que foi ao ar nesta segunda-feira (28), Grafite confirmou a existência de um projeto para a implementação da SAF no Tricolor. “A SAF é um sonho, nunca escondi que eu tenho isso em mente, é um clube que me ajudou bastante”, disse.

“A gente tem interesse, levamos para a diretoria do Santa Cruz, eu, Ricardo Rocha e outras pessoas do futebol de Recife. Apresentamos uma situação muito boa para o clube, junto com empresários da cidade e de fora”, acrescentou.

Apesar de afirmar o interesse no projeto, o ex-atleta contou que o andamento da implementação está estagnado por falta de garantias por parte do clube: “Por mais que a gente traga investidor que vai investir R$ 200 milhões, R$ 1 bilhão, R$ 500 milhões, é preciso ter garantias”, afirmou.

Grafite disse, também, que o projeto com Ricardo Rocha já existe há um ano e meio, porém, ainda não está nada definido. Além disso, mostrou interesse em trazer outros ex-jogadores da Cobra Coral, como o ex-zagueiro e atual comentarista Danny Morais, para compor a gestão do clube caso a SAF seja concretizada.

"Se o negócio for fechado e o pessoal da SAF achar interessante que eu faça parte do negócio, como gestor, então sim (estaria presente no projeto). Para ser presidente, o grande nome seria Ricardo, que é mais experiente. Nossa parceria tem tudo para dar certo. O clube precisa de mentes novas".

Vale salientar que o Santa Cruz está sem divisão no Campeonato Brasileiro de 2024, após colecionar diversos vexames durante a temporada de 2023, terminando o Campeonato Pernambucano em quinto lugar e caindo na primeira fase da Série D.

O Santa Cruz definiu uma nova data para a Assembleia Geral de Sócios, que definirá o futuro do modelo de gestão do clube. A votação, antes marcada para o dia 17 de junho, foi remarcada para o dia 8 de outubro e será realizada presencialmente, no Arruda.



Clique aqui e confira a entrevista completa.

