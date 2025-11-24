SAF: investidores do Santa fazem live apresentando detalhes da negociação

A- A+

O Santa Cruz transmitiu, na noite desta segunda-feira (24), uma live sobre os principais pontos da negociação do clube com a Cobra Coral Participações S.A., empresa responsável pela constituição da Sociedade Anônima do Futebol do Tricolor.



A apresentação ocorreu seis dias antes da Assembleia Geral Extraordinária dos Sócios, que votará, no domingo (30), sobre a aprovação ou não da venda de 90% das ações do Santa Cruz para a SAF coral.



Participação



A abertura da transmissão contou com a presença do presidente do executivo, Bruno Rodrigues, do vice-presidente do Conselho Deliberativo, Álvaro Maia, e de um dos assessores jurídicos do clube, Lucas Cavalcante.



Em seguida, a live foi direcionada a uma apresentação que contou com a presença dos investidores da Cobra Coral Participações S.A: Iran Barbosa e Alexandre Kubitschek, além de Adriano Ferraz, sócio da área de Direito Societário e M&A da Freitas & Ferraz advocacia, que presta assessoria jurídica na operação do investimento da SAF.



“Nossa missão é transformar o Santa em uma potência sustentável do futebol nordestino e brasileiro, unindo gestão profissional, paixão da torcida e inovação para construir um clube competitivo dentro e fora de campo”, disse Iran.

Os investidores projetam que, com a SAF, o Santa fique no top 3 dos clubes do Norte-Nordeste nos próximos seis anos e top 13 do Brasil nos próximos 15.



O acordo prevê investimento de R$ 1 bilhão em 15 anos. Além disso, a transferência do estádio para o grupo de investidores será feita após o processo de melhorias no local, que acontecerá nos próximos três anos - antes o prazo era de 15 anos. A cessão em definitivo do Arruda estava fixada em 50 anos, renováveis por mais 50. Porém, após acordo entre as partes, o tempo caiu para 35 anos, renováveis por mais 35.

A associação mantém 10% do capital social da SAF até a geração de R$ 1 bilhão. Ela vai eleger membros para os Conselhos enquanto possui ações da Sociedade Anônima de Futebol. Os investidores têm intenção de construir um novo Centro de Treinamento para o Santa Cruz, iniciando em até um ano após a primeira partida do clube na Série B, com prazo de três anos para finalizar as obras.



Os investidores terão que enviar relatórios periódicos para serem analisados por uma auditoria externa, detalhando as movimentações financeiras no Santa Cruz. A meta da SAF é ampliar os investimentos de forma proporcional, com R$ 52 milhões em caso de presença na Série B e R$ 100 milhões na Série A.

Votação



Ao todo, 2.730 tricolores estão aptos a votar na AGE. Em caso de aprovação da proposta, o Santa Cruz convocará, em até cinco dias, uma nova reunião no Conselho Deliberativa para confirmar a decisão e, posteriormente, protocolar nos autos do processo da recuperação judicial o plano de RJ modificado.

