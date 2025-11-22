Dom, 23 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo22/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Eleição do Náutico: prestes a ser aclamado, Becker analisa cenário da SAF e Liga

Atual presidente e único nome do pleito do próximo dia 30 de novembro, nos Aflitos, avaliou pontos que podem impactar nas finanças do clube

Reportar Erro
Sede do Náutico, nos AflitosSede do Náutico, nos Aflitos - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A participação do Náutico em um dos dois blocos de clubes que comercializam os direitos de transmissão do futebol no Brasil (Liga Forte União-LFU e Liga do Futebol Brasileiro-Libra) é um tema que pode impactar o futuro financeiro do Timbu. Atual presidente e próximo de ser aclamado para mais uma gestão, no biênio 2026-2027, Bruno Becker avaliou o tema e como os alvirrubros estão trabalhando para reforçar o caixa na temporada que vem.

 

Leia também

• Veja como foram os últimos dois anos em que o Náutico teve apenas disputas da Série B e Estadual

• Náutico: aclamação de Bruno Becker acelera processos internos

• Náutico oficializa contratação do atacante Júnior Todinho

Entenda

Há dois anos, o Náutico decidiu não assinar com a Liga Forte Futebol após receber a proposta de venda de 20% dos seus direitos de TV por R$ 10 milhões. O clube estava na Série C e considerou a proposta abaixo do ideal. Para 2026, as negociações podem ser retomadas.

“O Náutico está aberto a escutar qualquer proposta que seja boa para o clube. Nunca vamos usar de subterfúgios para ludibriar quem quer que seja. Hoje, nós fazemos parte, mesmo não tendo vendido os 20%, da LFU. É natural que as conversas se iniciem com a Liga Forte. Tivemos duas reuniões para ver melhor qual é a proposta, qual o cenário de futuro e vamos continuar negociando com o mercado de uma forma geral”, explicou Becker.

“Esse tema, assim como outros, precisa também passar pela aprovação do Conselho Deliberativo. Não depende somente da presidência do Executivo. Quando a gente avançar e chegar em um ponto maduro, vamos levar a proposta para ser discutida lá”, completou.

SAF

Outro ponto que é tratado como prioridade no Náutico é mudança no modelo de gestão, deixando de ser uma associação sem fins lucrativos para se transformar em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Em abril deste ano, o Náutico deu por encerrada as tratativas com o Consórcio Timbu, grupo de investidores que pretendia adquirir 90% das ações alvirrubras. A ideia da SAF era investir R$ 1 bilhão em 10 anos. Do montante, seriam R$ 400 milhões no futebol, incluindo base, feminino e futsal, além de R$ 250 milhões para quitar o pagamento de dívidas.

A negociação, porém, esfriou quando conselheiros do clube se colocaram contrários à proposta dos investidores de possuir parte do terreno (47,48 hectares) do Centro de Treinamento Wilson Campos, na Guabiraba, Zona Norte do Recife. No fim, o Consórcio Timbu comunicou que não seguiria com a proposta.

“O processo pelo qual o clube passou, com a proposta anterior chegando ao Conselho, deixou exemplos positivos. Estamos mais maduros para discutir o assunto. Antes havia uma divergência muito grande sobre o tema. Hoje, isso é praticamente zero por conta da necessidade de o Náutico partir para essa mudança. A questão agora é ver qual o melhor modelo”, observou o candidato da situação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter