A- A+

Futebol SAF: Náutico define termos para assinar proposta vinculante na próxima semana Advogado do clube citou como "animadora" a reunião desta quinta (13) com investidores do Consórcio Timbu e prevê definição da negociação perto de desfecho

O Náutico está cada vez mais próximo de se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Nesta quinta (13), o advogado do clube, Roberto Pimentel, e integrantes da Comissão de Projetos Estruturantes do Conselho Deliberativo, se reuniram em São Paulo, com membros do “Consórcio Timbu”, grupo que pretende adquirir 90% das ações da instituição. Do encontro, ficou firmado o envio da proposta vinculante na próxima semana, com a assinatura podendo ocorrer na quarta-feira.

“A reunião atendeu todas nossas expectativas. O grupo de representantes detalhou de forma ampla o projeto, com a visão de curto e longo prazo, citando parceiros que vão participar da SAF e como serão os pontos envolvendo a reestruturação da dívida, planos para os Aflitos e investimentos no futebol”, indicou Pimentel.

“Fizemos alguns ajustes na proposta, tirando algumas dúvidas. Eles ficaram de nos enviar na próxima semana a proposta vinculante. Antes, na segunda-feira, vão enviar uma minuta para a gente observar e depois assinar. Eles também devem apresentar a proposta ao Conselho Deliberativo. Nossa ideia é que o negócio avance ainda em tempo para que seja possível fazer alguns investimentos neste ano”, completou.

Após a assinatura da proposta vinculante, a venda da SAF do Náutico terá que ser votada posteriormente no Conselho Deliberativo do clube para, em seguida, ir para a Assembleia Geral de Sócios.

O modelo apresentado, que tem como um dos responsáveis o empresário e ex-jogador do Náutico, Fransérgio Bastos, CEO da agência de marketing esportivo Flashforward Group, envolve investimentos no futebol alvirrubro ao longo de pelo menos 10 anos, resolução do passivo do clube, melhorias no CT Wilson Campos, reforma do estádio dos Aflitos, modernização da sede social e outros investimentos favoráveis ao Timbu. Importante ressaltar que não haverá venda de patrimônio.

Veja também