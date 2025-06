A- A+

Futebol SAF: Náutico recebe proposta vinculante de grupo argentino Presidente do clube criou recentemente uma Comissão Especial para analisar a chegada de novos projeto envolvendo a compra de ações do clube

Após decretar o fim das negociações com o Consórcio Timbu, grupo interessado inicialmente em adquirir 90% das ações do clube, no projeto que visa transformar os alvirrubros em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), o Náutico recebeu uma nova proposta vinculante, desta vez de um grupo argentino.

A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem por meio do presidente do Náutico, Bruno Becker. O mandatário informou que está avaliando a proposta junto a uma Comissão Especial, criada para auxiliar nas negociações de projetos de SAF do clube.

A oferta atual também gira em torno de R$ 400 milhões de investimento no futebol, mas sem exigir o repasse de parte do terreno do Centro de Treinamento Wilson Campos, como foi pedido pelo grupo anterior.

“A proposta recebida demonstra, mais uma vez, que existe o interesse do mercado pelo Náutico. E nós trabalhamos para fortalecê-lo. Desde a recente criação da Comissão, nomeada pelo Executivo, estamos avançando em mais estudos e avaliações, considerando desde a contratação de novos advisors até o modelo de SAF propriamente dito, aquele que melhor atenda à instituição”, afirmou o presidente, em contato com a Folha de Pernambuco.



Comissão

A Comissão é formada por nomes como Aluísio Xavier (presidente do Conselho Deliberativo), Roberto Pimentel (assessor da Presidência Executiva), Luiz Filipe Figueirêdo (Assessor da Presidência Executiva), Rodrigo Cahu Beltrão (advogado responsável pela recuperação judicial do clube), além dos conselheiros Alexandre de Moraes Rego e José Henrique Wanderley Filho.

“Isso não nos impede de receber e avaliar propostas, neste período. Mas a comissão tem foco no aprofundamento do modelo, o que deve estar indicado e anunciado nestas próximas semanas. Todo o esforço será no sentido de observar, ao máximo, as expectativas de todos os alvirrubros, contando com o apoio dos mais diversos segmentos. Do Executivo e do Deliberativo, primeiras instâncias, mas também da nossa torcida, de um modo geral. Queremos a Nação Alvirrubra participando, construindo um futuro vitorioso e sustentável para o Náutico”, completou.

