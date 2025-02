Náutico: dirigentes terão reunião nesta semana em São Paulo com investidores da SAF

A- A+

As negociações do Náutico para se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF) terão um capítulo importante nesta semana. O presidente do clube, Bruno Becker, e outros representantes que estão à frente das tratativas sobre o assunto, viajarão a São Paulo para se reunir com o grupo de investidores que pretende adquirir 90% das ações do Timbu. Do encontro, há a possibilidade de os alvirrubros receberem a proposta vinculante, dando passo decisivo na mudança do modelo de gestão.



Processo

“Os investidores do Consórcio Timbu tinham o prazo de até 4 de fevereiro para fazer a proposta vinculante, mas depois procuraram o Executivo e fizeram a sugestão de ampliar por mais 15 dias o período para que a gente vá a São Paulo, na quinta ou sexta desta semana, ter um encontro presencial. Eles querem apresentar detalhes da proposta da SAF, que envolve não somente o investimento no futebol como também na questão patrimonial, com projetos para os Aflitos e o Centro de Treinamentos”, informou o advogado do Náutico, Roberto Pimentel, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Além de Becker, membros da Diretoria Executiva, Comissão de Projetos Estruturantes e Conselho Deliberativo participarão do encontro que, ao fim, pode terminar com a apresentação da proposta vinculante.

“Eles pediram 15 dias, mas não significa necessariamente que vão utilizar todo o prazo. Pode ser que, após a reunião, encaminhem já a proposta. O Náutico estava no mercado discutindo com outros investidores, mas quando esse grupo avançou nas negociações, nós ‘travamos’ as demais para focar nessa. Acredito que no final de semana ou no começo da próxima já podemos ter a proposta vinculante, com o investidor se comprometendo com a aquisição”, explicou.

Vale citar que, após o prazo, não haverá possibilidade de nova renovação futura da prerrogativa de exclusividade com o Consórcio Timbu em caso de negativa da proposta. Já se houver a assinatura da vinculante, a venda da SAF do Náutico terá que ser votada posteriormente no Conselho Deliberativo do clube para, em seguida, ir para a Assembleia Geral de Sócios.

“Em caso de assinatura, eu acho que o processo de conclusão da SAF não será algo tão demorado. Depois de ser assinado, terá de passar pelos conselheiros, que vão analisar se tem algum ponto que precisa de ajuste ou não. O ideal, inclusive, é que o investidor faça a apresentação da proposta. Depois passará pelos sócios e pela análise do nosso departamento jurídico. Se aprovado, a SAF poderá gerenciar efetivamente o futebol, dialogando com as pessoas da associação. Acredito que em seis meses tudo pode ser concluído, podendo ter esse tempo acelerado se possível”, completou.

Proposta

O modelo apresentado envolve investimentos no futebol alvirrubro ao longo de pelo menos 10 anos, resolução do passivo do clube, melhorias no CT Wilson Campos, reforma do estádio dos Aflitos, modernização da sede social e outros investimentos favoráveis ao Timbu. Importante ressaltar que não haverá venda de patrimônio do Náutico.

