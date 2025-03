Náutico: investidores apresentam proposta vinculante da SAF ao Conselho na terça

A- A+

Nesta terça (11), os investidores do Consórcio Timbu vão apresentar a proposta vinculante da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ao Conselho Deliberativo do Náutico. O grupo pretende adquirir 90% das ações da instituição, com investimentos que superam o valor de R$ 1 bilhão para os próximos 10 anos.





A tendência é que essa seja a primeira de uma série de reuniões com o Conselho até a votação. Em caso de aprovação, o passo final será passar pela Assembleia Geral de Sócios, concretizando a negociação.

Na proposta, o Consórcio Timbu pretende destinar R$ 400 milhões ao futebol, incluindo base, feminino e futsal, além de R$ 250 milhões para quitar o pagamento de dívidas. O modelo apresentado tem como um dos responsáveis o empresário e ex-jogador do Náutico, Fransérgio Bastos, CEO da agência de marketing esportivo Flashforward Group. Quem também participa do grupo é o ex-jogador Cafu, pentacampeão mundial, com papel importante na estruturação de um DNA do clube.

A negociação envolve investimentos no futebol alvirrubro ao longo de pelo menos 10 anos, resolução do passivo do clube, melhorias no CT Wilson Campos, reforma do estádio dos Aflitos, modernização da sede social, entre outros investimentos. Não haverá venda de patrimônio do Náutico.

A estrutura de futebol terá um conselho estratégico, composto por Fransergio e Thiago Ribeiro (ex-traffic, ex-presidente do Estoril de Portugal, que subiu o clube até a Série A da Liga Portuguesa), além de Cafu. Abaixo deles terá o CEO a ser contratado em breve.

Futebol

Enquanto não define a situação em campo, o Náutico segue a preparação para o jogo contra o Vitória, nesta quarta (12), no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto é único e, em caso de empate, a decisão vai para as penalidades. O ganhador embolsará R$ 2,3 milhões.

O Náutico sustenta um tabu de 12 anos sem derrotas para o Vitória. A última vez foi em 2013, por 2x1, pelo Brasileirão. De lá para cá, o Timbu venceu quatro e empatou cinco vezes.



Para o confronto, o Náutico não terá a presença do atacante Paulo Sérgio, com uma fratura no pé. Em compensação, o lateral-esquerdo Luiz Paulo se recuperou de uma lesão no joelho e fica à disposição do técnico Marquinhos Santos no duelo que vale vaga na terceira fase da competição.

Veja também