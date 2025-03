A- A+

Futebol SAF do Náutico: investidores e Executivo recebem questionamentos do Conselho sobre proposta Expectativa é de que o Consórcio Timbu tira as dúvidas dos conselheiros e envie no início da próxima semana

O Conselho Deliberativo do Náutico enviou ao Executivo e ao Consórcio Timbu, grupo que apresentou recentemente uma proposta vinculante para adquirir 90% das ações dos alvirrubros, transformando o clube em Sociedade Anônima de Futebol (SAF), questionamentos dos conselheiros sobre o projeto apresentado pelos investidores na reunião do dia 11 de março. A expectativa é que as respostas sejam enviadas na semana que vem, dando andamento à negociação.

A Mesa Diretora do Conselho reuniu dúvidas e sugestões dos conselheiros após o encontro entre os investidores e os membros do Deliberativo. A ideia é que o Consórcio Timbu tenha cinco dias para analisar as perguntas e respondê-las. Não se sabem quantos questionamentos foram feitos ao todo.

Em entrevista recente à Folha de Pernambuco, o economista e ex-presidente do Náutico, Márcio Borba, que atualmente ocupa o posto de primeiro-secretário da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, detalhou algumas dúvidas quanto à proposta.

"Temos empresas citadas na apresentação dos investidores, mas há somente a assinatura de Fransérgio Bastos (CEO da agência de marketing esportivo Flashforward Group)”, declarou.

“Outra questão foi a de praticamente fazer o patrimônio do Náutico ser 100% integralizado na SAF, algo que o Estatuto proíbe. Eles vão ter 100% do patrimônio e depois a associação ficaria com 90%? Além disso, dos R$ 400 milhões previstos para o futebol, R$ 230 milhões já seriam da própria projeção de orçamento do clube, com o Consórcio completando somente com R$ 170 milhões. Nesse cenário, o Náutico entraria com 100% do patrimônio e 57,5% do aporte da geração. Muitos conselheiros questionam esse ponto. O Conselho é aberto e transparente, mas precisamos ter cuidado porque cuidamos de uma instituição de 123 anos de história”, finalizou.

Em caso de aprovação no Conselho Deliberativo, a proposta terá de ser enviada para a Assembleia Geral de Sócios. Os investidores apresentaram projeções para o clube nos próximos anos. Alguns pontos em destaque são o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro até 2029, reforma e modernização dos Aflitos, presença do Náutico entre os cinco clubes nordestinos mais bem colocados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na lista dos 20 maiores em categorias de base no Brasil.

