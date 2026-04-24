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Santa Cruz SAF: presidente do Santa crê em rescisão amigável com Cobra Coral Participações na próxima semana Segundo Bruno Rodrigues, ideia é já iniciar processo com novos investidores para receber aportes e desafogar cofres do Tricolor

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, demonstrou otimismo em conseguir na próxima semana uma rescisão amigável com a Cobra Coral Participações S/A, que pretendia adquirir 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do clube mas desistiu do negócio. A ideia é encerrar a parceria o mais rápido possível para entrar em tratativas com um novo grupo de investidores que tem interesse de assumir o comando do Tricolor.

"Estamos tratando da rescisão amigável e, posteriormente, do novo investidor que vai assumir. Em princípio, nós não vamos judicializar. Em último caso, não chegando ao acordo, podemos fazer isso, mas não é o intuito. Tenho conversado com o pessoal da Cobra Coral, tudo tem caminhado bem e espero, na próxima semana, ter um desfecho dessa questão, já com tudo formalizado", afirmou o presidente, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Bruno está em São Paulo desde quarta-feira para tratar da minuta do distrato com a Cobra Coral Participações. Em meio ao processo, o Santa tem tentado sanar os problemas com os atrasos salariais. O clube deve três direitos de imagens, além de uma CLT com o elenco.

"Os novos investidores já vão aportar recursos no clube para zerar o passivo que foi gerado por conta desse desencaixe. A nossa gestão, anteriormente, nunca tinha pagado (salários) atrasado. Esse desarranjo foi por conta da falta de aporte", lamentou.

Sobre a nova proposta para adquirir a SAF do clube, o presidente do Santa já deixou claro que não abre mão de um ponto.

"Não vamos aceitar uma proposta que seja menor do que a que foi aprovada antes. O novo investidor deve fazer uma proposta igual ou melhor", salientou. Ainda não se sabe se haverá a necessidade de a nova proposta passar novamente pelo Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Sócios.

A proposta anterior da SAF prévia um investimento total de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos por 90% das ações.

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