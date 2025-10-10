A- A+

Santa Cruz "A SAF vem para a gente virar essa página", diz presidente do Santa Cruz após aprovação do Conselho Votação do Conselho Deliberativo do clube ocorreu nesta quinta-feira (9), e contou com a aprovação de 166 dos 173 conselheiros

O presidente executivo do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, celebrou a aprovação da proposta vinculante à Sociedade Anônima de Futebol (SAF), realizada pelo Conselho Deliberativo do clube, na noite de quinta-feira (9).

Em coletiva de imprensa, ele destacou o processo e projetou a SAF como uma virada de página na história recente do Tricolor do Arruda.

"Eu quero agradecer a Deus, aos nossos companheiros do clube, à nossa imensa torcida, a todos que trabalharam neste processo tão duro e árduo que foi, e está sendo, a implantação da SAF no Santa Cruz. Em novembro de 2023, quando a gente assinou com o clube, eu fui direto quando disse que só assumiria o clube para implantar a SAF, porque, conceitualmente, eu defendo que a SAF é a única solução para o futebol brasileiro como um todo", iniciou.

"Temos um débito enorme no nosso patrimônio, se deteriorando a cada ano. O futebol também não estava performando ao longo das décadas. Então eu acho que a SAF vem para a gente virar essa página nefasta que o Santa Cruz vem vivendo ao longo das décadas", completou Bruno.

O presidente tricolor também lembrou da trajetória na implementação da SAF Tricolor, incluindo as dificuldades no processo.

"Eu acho que foi um ano de muito trabalho. Desde 2024 que a gente foi ao Centro-Sul do país dezenas de vezes, recebemos aqui também, em Pernambuco, diversos pretensos investidores. Foi uma luta muito grande. Também passamos dificuldades ao longo do processo, com a incompreensão de muitos. Eu sei da ansiedade do nosso torcedor, que é a minha também. Então a gente precisava fazer uma SAF competente, e fomos buscar a melhor SAF do Brasil", confessou o mandatário.

Bruno também tranquilizou os torcedores em caso de fracasso da SAF, mas pontuou que o processo está no caminho certo.

"A gente conseguiu o melhor para o clube e temos todas as condições de proteção do negócio. Isso também é um dado muito importante. Não é somente a gente fazer uma proposta, a gente tem confiança dos nossos parceiros, mas a gente também tem uma blindagem, de caso as coisas não vierem a surgir como a gente espera. Mas eu não tenho dúvida alguma de que a gente vai fazer um grande caminho. Estou feliz em estar presente no momento histórico do clube e tenho também convicção absoluta que esse é o caminho para o clube", disse.

Próximos passos

Após a aprovação no Conselho, o Santa Cruz tem agora o prazo de até cinco dias contados para convocar Assembleia Geral de Sócios, que deve ser realizada em 45 dias contados da data da sua convocação.

Com nova aprovação da SAF, o Santa deverá convocar, em até cinco dias, uma nova reunião no Conselho para ratificar a operação e protocolar, nos autos do processo da Recuperação Judicial, a modificação no plano de RJ.

Para a Série C do ano que vem, a meta é investir R$ 36 milhões, além de aplicar R$ 100 milhões em até três anos na infraestrutura do clube. O Arruda será transferido para os investidores da SAF após aprovação de lei municipal. Enquanto isso, o estádio terá cessão de uso com duração de 35 anos, prorrogáveis por período igual.

Os investidores terão que enviar relatórios periódicos para serem analisados por uma auditoria externa, detalhando as movimentações financeiras no Santa Cruz. A meta da SAF é ampliar os investimentos de forma proporcional, com R$ 52 milhões em caso de presença na Série B e R$ 100 milhões na Série A.

Modelo

A estrutura de governança terá sete membros, sendo cinco do grupo de investidores e dois da associação. No Conselho de Notáveis serão cinco representantes (três da Cobra Coral Participações e dois da associação), enquanto o Conselho Fiscal terá três (dois da Cobra Coral e um da associação).

A associação mantém 10% do capital social da SAF até a geração de R$ 1 bilhão. Ela vai eleger membros para os Conselhos enquanto possui ações da Sociedade Anônima de Futebol. Os investidores têm intenção de construir um novo Centro de Treinamento para o Santa Cruz, iniciando em até um ano após a primeira partida do clube na Série B, com prazo de três anos para finalizar as obras.

A SAF garantiu que não mudará o nome do clube, mascote, cores e o Arruda como casa oficial do Santa Cruz. A intenção é finalizar todo o processo de mudança de gestão até o início de 2026. O Tricolor terá, na temporada que vem, as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.

