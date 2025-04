SAF: Santa Cruz avança em negociação e proposta será submetida ao Conselho

A- A+

O Santa Cruz comunicou nesta quarta-feira (9) mais um avanço em meio à negociação com o grupo de empresários, encabeçado por Vinícius Diniz e Márcio Cadar, para vender 90% das ações do clube, tornando-se uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O Tricolor recebeu as garantias bancárias dos investidores para dar andamento à operação, que giraria em torno de R$ 1 bilhão em até 15 anos.

A Cobra Coral Participações S/A, empresa criada para administrar o Santa Cruz, ainda não comanda o futebol do clube - embora os acionistas majoritários tenham bancado as contratações do goleiro Felipe Alves e do atacante Thiago Galhardo.

O próximo passo das tratativas da SAF é apresentar os detalhes da proposta vinculante para o Conselho Deliberativo, passando em seguida para a Assembleia Geral de Sócios.

“Clube e investidores mantêm o compromisso de comunicação conjunta sobre os trâmites da operação, divulgando em breve o cronograma para apresentação da proposta aos órgãos competentes da associação e torcedores”, publicou o Santa, indicando que os “principais obstáculos foram superados por ambas as partes e os próximos ajustes serão jurídicos”.

