Futebol SAF do Santa Cruz: Conselho Deliberativo realiza nesta quinta (9) votação da proposta vinculante A partir das 19h, órgão analisará a possibilidade de o Tricolor vender 90% das ações do clube para se tornar uma Sociedade Anônima de Futebol

Nesta quinta-feira (9), a partir das 19h, no Arruda, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz realizará a votação da proposta vinculante da SAF. O grupo de investidores, intitulado “Cobra Coral Participações”, pretende adquirir 90% das ações do clube. Projeto envolve aplicação de R$ 1 bilhão em até 15 anos no Tricolor, com investimento no futebol e na infraestrutura.





Entenda

Na última terça, houve uma reunião entre os investidores e o Conselho Deliberativo, com apresentação oficial da proposta de implementação da Sociedade Anônima do Futebol. O encontro serviu para tirar dúvidas dos conselheiros e detalhar as propostas no processo da mudança do modelo de gestão do Santa.

“Foram mais de cinco horas de exposições, esclarecimentos, debates e retirada de dúvidas – entre conselheiros e investidores – para darmos andamento às demais fases do processo. Daremos continuidade (às discussões da SAF) com uma segunda reunião para votação da proposta”, publicou o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, nas redes sociais.

Em caso de aprovação no Conselho, o Santa Cruz tem até cinco dias contados para convocar Assembleia Geral de Sócios, que deve ser realizada em 45 dias contados da data da sua convocação.

Com nova aprovação da SAF, o Santa deverá convocar, em até cinco dias, uma nova reunião no Conselho para ratificar a operação e protocolar, nos autos do processo da Recuperação Judicial, a modificação no plano de RJ.

Metas

Para a Série C do ano que vem, a meta é investir R$ 36 milhões, além de aplicar R$ 100 milhões em até três anos na infraestrutura do clube. O Arruda será transferido para os investidores da SAF após aprovação de lei municipal. Enquanto isso, o estádio terá cessão de uso com duração de 35 anos, prorrogáveis por período igual.

Os investidores terão que enviar relatórios periódicos para serem analisados por uma auditoria externa, detalhando as movimentações financeiras no Santa Cruz. A meta da SAF é ampliar os investimentos de forma proporcional, com R$ 52 milhões em caso de presença na Série B e R$ 100 milhões na Série A.



A estrutura de governança terá sete membros, sendo cinco do grupo de investidores e dois da associação. No Conselho de Notáveis serão cinco representantes (três da Cobra Coral Participações e dois da associação), enquanto o Conselho Fiscal terá três (dois da Cobra Coral e um da associação).



A associação mantém 10% do capital social da SAF até a geração de R$ 1 bilhão. Ela vai eleger membros para os Conselhos enquanto possui ações da Sociedade Anônima de Futebol. Os investidores têm intenção de construir um novo Centro de Treinamento para o Santa Cruz, iniciando em até um ano após a primeira partida do clube na Série B, com prazo de três anos para finalizar as obras.



A SAF garantiu que não mudará nome do clube, mascote, cores e o Arruda como casa oficial do Santa Cruz. A intenção é finalizar todo o processo de mudança de gestão até o início de 2026. O Tricolor terá, na temporada que vem, as disputas do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro.



O clube já realizou nesta semana uma reunião entre a comissão técnica e o departamento de futebol para iniciar o planejamento do próximo ano. Técnico que comandou o Santa Cruz na Série D 2025, Marcelo Cabo confirmou que permanecerá no cargo.

