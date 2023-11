A- A+

Náutico SAF, técnico, elenco e formação do futebol: Becker fala das prioridades como presidente do Náutico Novo presidente do clube indicou que ainda nesta semana pretende anunciar um novo treinador para a temporada 2024

Eleito como novo presidente do Náutico para o biênio 2024-2025, Bruno Becker já traçou os primeiros pontos em que começará a trabalhar no clube a partir desta semana. A mudança de gestão, passando de associação sem fins lucrativos para Sociedade Anônima de Futebol (SAF), é o foco da gestão. Ele também indicou que começará nos próximos dias a divulgar nomes para o departamento de futebol, tanto de diretores, como do executivo, do novo treinador e de atletas que reforçarão a equipe.

“Meu primeiro sentimento é de gratidão por quem votou, apoiou. O segundo é de muito trabalho pela frente. A responsabilidade é grande, os desafios são enormes. Recebi de imediato, após o resultado, uma ligação do presidente Diógenes Braga e do vice-presidente Luiz Filipe Figueiredo. Uma conversa cordial, pensando no clube, falando da transição. Isso dá uma tranquilidade para a instituição”, iniciou Becker.

“Até sexta-feira, vai ser anunciado um treinador e um executivo. Até terça devemos oficializar também o nome da direção de futebol, das vice-presidências e talvez alguns jogadores. Sobre a SAF, eu já vinha tendo conversas com Luiz Filipe. A SAF é um projeto da instituição e não de uma gestão. Não é só uma realidade, mas uma necessidade do clube. Meu primeiro ato será iniciar a transição de um forma tranquila, entender a situação do clube, colher as informações e sentar ao longo da semana para tratarmos da SAF. A gestão entregará o Náutico no mundo moderno do futebol", completou.

Becker, que tem Tatiana Roma como agora vice-presidente - a primeira mulher no cargo do Náutico -, superou Alexandre Asfora na eleição ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%). No discurso, o novo mandatário também destacou a presença de Roma na chapa.

“Desde o início da campanha, Tatiana mostrou que tem todas as qualidades para ser vice-presidente. Vai ter papel importantíssimo em pastas específicas”, ressaltou.

Antes de Bruno Becker, a oposição só saiu vencedora em um pleito de bate-chapa em outras duas oportunidades. A primeira foi na eleição de 2013. Com mais de 70% dos votos, Glauber Vasconcelos derrotou Marcílio Sales, Alexandre Homem de Melo e Alberto Souza.

Conhecida como a eleição mais acirrada da história do Náutico, a disputa de 2015 teve Marcos Freitas (também oposição) como ganhador, superando Edno Melo por apenas dez votos.

Histórico de Bruno Becker

Bruno Becker é advogado e exerceu cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico do Náutico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021. Há dois anos, deixou a gestão e posteriormente se candidatou à presidência do Timbu, disputando o pleito com Plínio Albuquerque e Diógenes Braga - que saiu vencedor do pleito. O candidato entrou na disputa atual após a impugnação de Aluísio Xavier, que seria o então representante da oposição na eleição. A Justiça concedeu um efeito suspensivo para liberar a presença de Aluísio no pleito, mas a oposição optou por manter Becker como candidato.

