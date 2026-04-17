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FUTEBOL INTERNACIONAL

Safonov, herói do PSG na final do intercontinental, reage a memes brasileiros provocando o Flamengo

Vídeo foi publicado pelo perfil da seleção russa de futebol e, apesar de reagir com bom humor, goleiro não entendeu algumas brincadeiras

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Safonov, goleiro do PSGSafonov, goleiro do PSG - Foto: KARIM JAAFAR/AFP

O perfil do Instagram da seleção da Rússia publicou um vídeo do goleiro Matvei Safonov reagindo a memes brasileiros sobre a final do intercontinental do ano passado. Na ocasião, o arqueiro garantiu o título do Paris Saint-German sobre o Flamengo ao defender quatro pênaltis no fim da partida. No tempo normal, a equipe francesa e o rubro-negro carioca empataram por 1 a 1.

Enquanto assistia os vídeos, Safanov admitiu que ainda não entende as legendas em português, mas talvez esteja na hora de aprender. Segundo ele, 40% dos seus seguidores no Instagram são brasileiros.

O segundo meme traz cenas do filme de comédia Kung Fu Futebol Clube (2001), longa de comédia, de Hong Kong. Safanov comenta que a impressão que os vídeos passam é de um "surra total", mas que para ele foi "100% diferente".

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Um dos vídeos que o goleiro do PSG assiste, criado por inteligência artificial, mostra um goleiro de brinquedo chamado de "espanta urubu". O russo não entendeu o meme, mas diz que a mãe dele com certeza iria querer colocar um brinquedo na casa deles na rússia.

No fim do vídeo, ele agradece o carinho dos brasileiros e se despede em português: "Obrigado e até mais".

Trajetória no PSG

Com a saída de Gianluigi Donnarumma em setembro de 2025, o clube francês precisava de um novo goleiro de confiança, afinal, foram quatro temporadas, 161 jogos (56 sem sofrer gols) e 10 títulos com o italiano debaixo das traves.

Lucas Chevalier foi contratado por quase R$ 350 milhões para assumir a titularidade, mas depois da final do intercontinental, onde Safanov brilhou e garantiu o título, o técnico Luis Henrique parece ter escolhido o seu preferido.

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Na vitória de 2 a 0 sobre o Liverpool nesta quarta-feira (15), que levou o PSG às semis da Champions League, o russo foi elogiado pela imprensa francesa.

"Suas defesas assombrarão as noites dos atacantes do Liverpool por semanas", disse o jornal L’Equipe. O veículo definiu que Safanov é o real "herdeiro" de Donnarumma.

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