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FÓRMULA 1 Saiba com o que Antonelli gasta seu dinheiro; pais ajudam no "controle" e ele ganha mesada Ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o jovem campeão afirmou que não se incomoda com a situação

Kimi Antonelli conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1 aos 20 anos e apesar de sua fortuna crescente, o italiano revelou que a família continua controlando seus gastos e que ele recebe uma mesada.

O piloto da Mercedes garantiu o campeonato no GP da Cidade do México e desde então, sua valorização financeira aumentou consideravelmente. Segundo relatos, seus rendimentos em 2027 poderão chegar a 20 milhões de dólares ou mais, considerando salário, bônus e contratos de patrocínio.

Entretanto, o sucesso nas pistas não mudou completamente sua relação com o dinheiro. Após a conquista, os pais de Antonelli revelaram que continuam administrando parte de suas despesas.

Questionado pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o jovem campeão afirmou que não se incomoda com a situação.

— Eu sei como e onde gasto meu dinheiro — declarou. — Mas, para mim, é bastante fácil, porque não tenho hobbies caros.

Apesar dos ganhos milionários, Antonelli explicou que a maior parte de suas despesas envolve necessidades cotidianas. Além disso, o simulador que possui em casa continua sendo uma de suas principais formas de diversão.

— Gasto dinheiro com comida, coisas para casa, gasolina… e depois compro algumas pistas novas para pilotar no simulador — comentou, rindo.

Entretanto, existe uma paixão que pode representar gastos bem maiores: os automóveis.

Segundo Antonelli, seus pais precisam ficar atentos justamente quando o assunto envolve a compra de carros.

— O que meus pais precisam controlar são os carros, porque existem alguns que eu realmente quero comprar.

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