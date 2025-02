Saiba como chefes da Fórmula 1 planejam mudanças para "apimentar" o Grande Prêmio de Mônaco

A- A+

Provavelmente ainda um dos eventos esportivos mais glamourosos do mundo, a pista sinuosa e característica do Grande Prêmio de Mônaco permaneceu praticamente inalterada desde a primeira corrida realizada lá em 1929. Na edição do ano passado, os 10 primeiros colocados terminaram na mesma ordem em que começaram, com o tamanho e o peso dos carros modernos de F1 tornando as ultrapassagens quase impossíveis no percurso de 3,4 km.

Mas a FIA, órgão regulador do automobilismo, propôs, após uma reunião na terça-feira durante o lançamento da temporada de Fórmula 1 de 2025 na O2 Arena de Londres, dobrar os pit-stops em relação ao regulamentar, em uma tentativa de tornar o Grande Prêmio de Mônaco muito menos uma procissão.



"Com o objetivo de promover melhores corridas no Grande Prêmio de Mônaco, a comissão (de Fórmula 1) discutiu propostas de regulamentações específicas para Mônaco", disse um comunicado da FIA. "A comissão concordou em aumentar o número de pit-stops obrigatórios na corrida. Essas propostas serão discutidas mais detalhadamente pelo comitê consultivo esportivo nas próximas semanas."

O diretor da equipe Red Bull, Christian Horner, falando aos repórteres no lançamento da temporada, disse: "Acabei de sair daquela reunião e basicamente a discussão era obviamente sobre Mônaco, você não pode mudar o layout do circuito

"Claro, como vimos anteriormente, particularmente com esses carros tão grandes como são agora, a corrida é muito ditada pelo sábado (quando a qualificação final acontece). E o que vimos no ano passado foi que se você recebe uma bandeira vermelha no começo e todo mundo coloca outro pneu, então é muito estático."

Horner acrescentou: "Então, afirmar que você tem que usar potencialmente todos os três compostos (de pneus) traz outro elemento, então se torna uma corrida de duas paradas e, se chover também, também haverá duas paradas obrigatórias.

"Então é algo único naquela corrida e se deve à natureza do circuito."

Durante a corrida do ano passado, os pilotos foram autorizados a colocar pneus novos durante um período de bandeira vermelha depois que Sergio Perez, Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg se envolveram em um acidente entre três carros na primeira volta.

O resultado dessa decisão foi que a maioria do grid não precisou trocar pneus na corrida em si.

"Isso é muito chato", disse o campeão mundial Max Verstappen pelo rádio da equipe Red Bull durante a corrida, antes de acrescentar: "Eu deveria ter trazido meu travesseiro".

Após a corrida, um Verstappen ainda frustrado disse: "Estamos pilotando literalmente a meio acelerador nas retas, em uma marcha mais alta do que você normalmente faria, quatro segundos atrás do ritmo. Isso não é realmente corrida.

"Todos nós sabemos como é em Mônaco. Nos últimos anos, é ainda mais difícil com a largura dos carros, mas não é nenhuma novidade."

