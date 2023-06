Saiba como é e quanto custa a escola de luxo que Messi escolheu para os filhos em Miami; veja fotos

A- A+

Após Lionel Messi anunciar que vai jogar no Inter Miami, a família do jogador estaria se preparando para uma nova mudança, desta vez para os Estados Unidos. Entre as pendências estaria o lugar em que os três filhos do atleta deverão estudar e a decisão já foi tomada pelo casal. Agora, os pequenos farão parte da renomada Miami Country Day School.

Localizada ao norte da cidade, a instituição teria sido a escolhida pela mulher de Messi, Antonela Roccuzzo. Entre os critérios está o currículo, que é semelhante ao que os jovens têm atualmente na American School of Paris. Com mais de 1,2 mil alunos, Thiago, Ciro e Mateo agora devem dividir o espaço escolar com Sasha e Milán, filhos de Shakira e Gerard Piqué, que também passaram a estudar em Miami.

Pode ser que Shakira tenha dado à Antonela as melhores referências, mas a verdade é que o prestígio da escola foi um fator importante para a decisão. A escola oferece ensino infantil, fundamental e médio na modalidade holística, o que mantém a premissa de que cada ser humano é único e deve encontrar a sua identidade. Nesse sentido, os sentimentos são valorizados em contexto de aprendizagem integrativa.

"Incentivamos seu filho a desenvolver o potencial intelectual, físico, estético, social, emocional e espiritual, valorizando cada aluno todos os dias", diz o site da instituição. Eles também garantem que "todo aluno que pisa no campus tem algo a oferecer: um potencial a ser desbloqueado. É nossa responsabilidade dar aos alunos a liberdade de projetar uma educação que seja tão única quanto eles".



Por ser um colégio exclusivo, os preços também são diferenciados e variam de US$ 33,8 mil (R$ 166 mil) a US$ 46 mil (R$ 226,5 mil) por ano, dependendo do curso que o aluno frequenta. Eles oferecem aulas de pelo menos 12 esportes, além de artes plásticas, codificação e programação, teatro, dança ou música.

A mensalidade inclui todo o material da biblioteca, um iPad, viagens correspondentes ao plano de estudos e um almoço para cada criança, que tem uma ementa elaborada por chefs com "um vasto leque de opções e sabores". O valor não incluir uniformes nem transporte.

A instituição informa que os potenciais alunos devem fazer um vestibular para ingressar. Nele, são avaliadas as compreensões de leitura e de linguagem verbal, além de matemática e redação. As características positivas da Miami Country Day School teriam atraído Messi e Antonela, mas resta saber qual será a residência da família.

