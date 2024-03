Saiba como foi a primeira semana de Robinho na prisão em Tremembé

A- A+

Nesta quinta-feira (28), Robinho completa uma semana na Penitenciária 2 de Tremembé, em São Paulo. O ex-jogador foi preso após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar que ele deveria cumprir a sentença, no Brasil, em regime fechado a qual foi condenado pela Justiça italiana em 2022.

Segundo José Eduardo Alckmin, advogado do ex-jogador, para o 'g1', Robinho está vivendo tranquilamente a rotina do presídio, mas sem contato com os outros detentos, já que o ex-jogador está isolado desde que chegou na penitenciária por ter que passar os primeiros 10 dias em observação em uma cela de 8m². O local é composto por uma cama, pia e um vaso sanitário embutido no chão.

Ou seja, Robinho só poderá receber visitas após o feriado de Páscoa, já que o período termina no domingo, dia 31. E vai ser somente com as visitas que Robinho poderá receber alguns objetos de uso pessoal e alimentos.

Desde que chegou ao presídio, o ex-jogador recebeu o kit padrão da penitenciária de roupas e objetos. Mas a partir do momento em que receberá visitas, Robinho poderá ter acesso algumas peças de roupas e alimentos específicos, mas de forma limitada pela Secretaria de Segurança de SP.

ENTENDA O CASO ROBINHO

Na última quarta-feira (27), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, por 9 votos a 2, que Robinho deveria cumprir a pena no Brasil. O placar do julgamento foi de nove ministros favoráveis e dois contrários. Ao fim da análise, a maioria decidiu pela prisão imediata do ex-jogador, com regime inicial fechado.

Robinho foi condenado pela Justiça italiana por ter participado de um estupro coletivo em 2013. Nove anos depois, foi condenado em última instância, sem possibilidade de recurso, mas não foi preso porque estava no Brasil.

O governo italiano pediu a extradição dele, mas segundo a constituição brasileira, o país não extradita seus cidadãos. Por conta disso, os italianos alteraram o pedido, solicitando que a pena fosse, então, cumprida aqui. Para que isso acontecesse, era necessário que o STJ validasse a sentença.

O ex-jogador foi condenado em 2017 pelo crime, cometido contra uma jovem albanesa na boate Sio Cafe, em Milão, no dia 22 de janeiro de 2013. A vítima, na época, comemorava seu aniversário de 23 anos e, além de Robinho, que então defendia o Milan, outros cinco brasileiros foram denunciados por participação no estupro. Apenas ele e Ricardo Falco foram efetivamente levados a julgamento.

