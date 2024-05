Saiba como formatar um cartão SD e não perder nenhum lance do seu time

A- A+

É natural que, com o maior acesso à internet, os torcedores acreditem que todas as partidas gravadas estarão salvas para sempre. Embora isso seja verdade na maioria esmagadora dos casos, arquivar os jogos não significa que eles estão facilmente disponíveis para serem assistidos e reassistidos online.

Pensando nisso, boa parte dos apaixonados por futebol tem o hábito de guardar mídias de jogos em dispositivos próprios, entre aqueles físicos (como pen drives e cartões SD) e digitais (como serviços de armazenamento em nuvem). Essa alternativa é muito vantajosa, mas traz consigo uns desafios únicos.

Lidar com cartões SD, por exemplo, pede o auxílio de algumas ferramentas. O que fazer quando esse periférico está cheio e você precisa liberar espaço para novas mídias? A resposta é a formatação, mas o processo pode não ser tão simples, especialmente caso você acabe acidentalmente apagando algo.

É aqui que chegamos ao Wondershare Recoverit, programa sobre o qual vamos falar no decorrer do texto. Ele ajuda usuários com a recuperação de arquivos, documentos e demais elementos apagados, o que significa que é extremamente útil para usuários que costumam apagar dados de um cartão SD.

Para o que serve o Wondershare Recoverit?

O Wondershare Recoverit serve para uma série de tarefas envolvendo a recuperação de arquivos e dados em dispositivos, incluindo um cartão SD corrompido e que não pode ser acessado. O programa é executado exclusivamente em computadores com o sistema operacional Windows, mas é versátil.

Embora ele funcione em apenas um tipo de O.S., mais de 2 mil dispositivos são compatíveis com o programa, incluindo smartphones, tablets, pen drives, cartões SD, HD externo e outros. Além disso, há compatibilidade total com dezenas de formatos de arquivos digitais, incluindo aqueles de vídeos.

Embora esse texto vá focar nas tarefas adjacentes à formatação de cartão SD, é interessante citar que essa não é a única atividade facilitada pelo Wondershare Recoverit. Se você esbarrar em um problema envolvendo dispositivos e dados, o programa provavelmente poderá te dar uma mãozinha!

Como posso formatar um cartão SD?

A tarefa de formatar cartão SD é bastante simples, independentemente do espaço interno do objeto. Apesar disso, é preciso que tenha uma entrada específica para cartões no seu computador (ou em um laptop) ou um adaptador para cartões no formato USB. A máquina, então, reconhecerá o dispositivo.

Em seguida, vá até “este computador” e, sob a aba “dispositivos e unidades”, encontre o seu cartão. O nome do dispositivo irá variar aqui, assim como a partição designada a ele. Em todos os casos, você poderá conferir o tamanho total da memória, assim como o espaço ocupado pelos dados salvos.

O passo seguinte consiste em clicar no ícone do dispositivo com o botão direito do mouse e escolher a opção “formatar”. Na nova janela aberta, determine o sistema de arquivos para a tarefa, o tamanho da unidade de alocação, o rótulo do volume (nome do dispositivo) e se deseja a formatação rápida.

E é só isso! Para formatar cartão SD, é só disso que você precisa. Dependendo da quantidade de arquivos presentes (ou do tamanho deles), a tarefa pode levar entre minutos e horas. A escolha pela formatação rápida ou não também influi na duração total. Ao fim, o seu cartão SD estará formatado!

Se perceber que formatou o dispositivo incorreto, essa é a hora de recorrer ao Wondershare Recoverit para desfazer o erro. Em um tópico posterior dedicado nós vamos explicar como o programa pode ajudá-lo nisso, mas o que precisa saber antes é que o processo é reversível com a ajuda do software.

Quais são as principais ferramentas do Wondershare Recoverit?

Ao abrir o Wondershare Recoverit, os usuários se deparam com todas as ferramentas disponíveis para recuperação de dados, divididas de acordo com o tipo de dispositivo. Você pode fazer isso no próprio disco rígido, em dispositivos externos conectados ao computador ou em certas pastas do computador.

Há a recuperação avançada de fotos e vídeos, recuperação de HD e outras partições, resolução de problemas com computadores travados, restauração de dados salvos em NAS e cuidados com dados em Linux. Todas essas ferramentas funcionam individualmente ou podem ser utilizadas em conjunto.

Todos os recursos fazem parte da mesma assinatura, de modo que o usuário não precisa pagar por cada serviço distinto e não há qualquer limite quanto ao número de arquivos recuperados ou tamanho deles. Do disco rígido até compartimentos pequenos, as possibilidades de restauração são inúmeras!

Quais são os benefícios do Wondershare Recoverit?

Tanto para quem está pensando em formatar um cartão SD quanto para aqueles que só precisam recuperar arquivos apagados, as vantagens de usar o Wondershare Recoverit são numerosas. De cara, trata-se de programa confiável, com taxa de recuperação de 95% e diversas alternativas para restaurar dados.

Em segundo lugar, a complexidade das ferramentas não é perceptível aos usuários, os quais acham cada recurso com facilidade logo na janela inicial. Todos os passos são instruídos em detalhes, o que garante o êxito nas tarefas mesmo que essa seja a sua primeira vez mexendo em um programa assim.

Também não podemos ignorar a conveniência de ter um arsenal de soluções em um único programa, o que ajuda tanto na vida profissional quanto na recuperação de dados da vida pessoal, com os vídeos do seu time do coração - já que torcer faz bem para sua saúde mental e perder os vídeos seria contrário. Aos usuários, basta apenas um download e teste para apreciar o programa.

Tudo isso é indispensável para quem mantém uma biblioteca de vídeos e partidas do time do coração. Quanto mais cartões SD lidamos, maiores as chances de nos confundirmos e eventualmente deletarmos coisas incorretas. A fim de lidar com os erros humanos, o Wondershare Recoverit o auxilia.

Como posso utilizar o Wondershare Recoverit?

Depois de falarmos sobre tudo que precisa saber sobre como formatar cartão SD, chegou a hora de explorarmos um pequeno tutorial do Wondershare Recoverit. A tarefa aqui se dedica a restaurar os dados que foram formatados por erro, o que é muito comum quando lidamos com múltiplos cartões.

Em primeiro lugar, faça o download e a instalação do Wondershare Recoverit a partir do instalador no site oficial. Essa etapa é simples e rápida, mesmo que não esteja em um computador potente ou a conexão com a internet seja fraca. Ao fim, o arquivo aparecerá na pasta de downloads do navegador.

Clique duas vezes e siga os passos para concluir a instalação com sucesso. O programa então dará a opção de abri-lo automaticamente ou não. Caso opte por não, não se preocupe: você conseguirá acessar o software a partir de um atalho que foi criado na área de trabalho ao instalar esse programa.

As tarefas que podem ser executadas com o Wondershare Recoverit são múltiplas, como mencionado anteriormente, incluindo o cartão de memória corrompido como consequência de má formatação. O importante é que saiba qual o problema e então encontre o recurso já na janela inicial do programa.

Foto: reprodução

Sob a aba “dispositivos externos”, na janela do Wondershare Recoverit, você verá o seu cartão SD. Se isso não ocorrer, certifique-se de que ele foi conectado adequadamente à máquina. Quando o ícone aparecer, clique nele, o que fará com que o programa comece uma varredura de tudo que foi apagado.

Não se preocupe: você não precisará recuperar aquilo que não for do seu interesse! Na próxima janela, existirá a opção de escolher quais itens deseja restaurar. Lembre-se: quanto mais arquivos (ou mais pesados forem) selecionar, mais tempo será necessário para que a tarefa seja concluída com sucesso.

Qual a importância de formatar um cartão SD?

Por fim, vale falarmos um pouco sobre a importância de formatar um cartão SD, especialmente com o auxílio do Wondershare Recoverit. De cara, podemos citar a liberação de espaço, o que é valioso para quem não tem múltiplos periféricos similares. Mesmo um cartão de 32GB pode fazer muita falta.

Além disso, há aquelas situações em que o cartão SD não é novo e você deseja eliminar por completo os dados do usuário anterior. Uma formatação profunda, como aquela mencionada em um dos tópicos passados, é muito indicada para “limpar” o seu dispositivo de qualquer arquivo indesejado.

Somado a isso, o apoio do Wondershare Recoverit garante que nenhum dado importante seja perdido acidentalmente. Caso perceba que apagou incorretamente arquivos que desejava manter, basta usar uma das ferramentas do programa e aguardar para que esses dados sejam restaurados em minutos.

E então chegamos ao fim desse texto! Depois de explorarmos o que é o Wondershare Recoverit, como funciona, quais são suas ferramentas e as vantagens de utilizá-lo, agora podemos agregar suas funções na tarefa de formatar um cartão SD. Tudo isso com o intuito de manter intactos os lances do seu clube.

Aprendida a teoria, é hora de colocar a mão na massa! Lembre-se: quanto mais cópias você tiver de um mesmo arquivo, maiores são as chances de que não o perca, inclusive durante a restauração do Wondershare Recoverit. O cuidado com arquivos digitais evita erros humanos e problemas online.

