A- A+

basquete Saiba como Luka Doncic pode fundar franquia da NBA Europa em Roma; entenda Jogador é um dos investidores ligado à expansão internacional liderada por Adam Silver

O armador do Los Angeles Lakers Luka Doncic faz parte de um grupo de investidores que trabalha para instalar uma franquia em Roma como parte do projeto da chamada NBA Europa, iniciativa liderada pelo comissário Adam Silver.

Segundo o site The Athletic, do New York Times, o movimento posiciona o esloveno como um dos rostos mais visíveis da expansão do basquete americano no continente europeu. O grupo é liderado por Donnie Nelson, ex-gerente geral do Dallas Mavericks e um dos responsáveis pela chegada de Dončić à NBA no draft de 2018, quando foi selecionado pelo Atlanta Hawks antes de ser trocado.

Nelson teria um acordo preliminar para adquirir o Vanoli Basket Cremona, movimento estratégico que garantiria uma licença na Série A italiana — requisito essencial para disputar a futura liga europeia vinculada à NBA.





A ideia envolve transferir o projeto esportivo para Roma, a mais de 500 quilômetros de Cremona, onde seria construída uma nova identidade ligada à NBA Europa. O regulamento da Série A impede a mudança imediata de nome nos dois primeiros anos, exigindo uma transição gradual.

Aos 26 anos, Dončić participa diretamente como investidor, segundo fontes ouvidas pelo The Athletic. Sua presença agrega peso midiático e simbólico à iniciativa, funcionando como vitrine para atrair capital e patrocinadores.

O projeto não indica um retorno imediato do jogador à Europa como atleta, mas reforça sua intenção de atuar como dirigente e investidor no médio prazo.

Especulações iniciais sobre a participação de Dirk Nowitzki foram negadas por seus representantes. Já o ex-jogador lituano Rimas Kaukenas aparece entre os investidores ligados à proposta. Os representantes de Dončić e dirigentes do Cremona não comentaram oficialmente o tema.

Adam Silver já apontou Roma como uma das cidades prioritárias para a expansão europeia, ao lado de Londres, Paris, Madri, Berlim e Milão. A capital italiana, atualmente sem equipe na elite nacional, é vista como mercado estratégico com potencial econômico e midiático.

Veja também