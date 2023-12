Saiba como será o Cruzeiro de Neymar: veja fotos, quanto custa, quem vai tocar e o que está incluído

A- A+

Faltam 12 dias para o atacante brasileiro Neymar curtir o seu cruzeiro temático. O "Ney em alto mar" está programado para acontecer entre os dias 26 e 29 de dezembro e promete 72 horas de ousadia e alegria em espaços de lazer, festas, shows dos mais diversos cantores e stand-ups dos mais famosos comediantes.

Lesionado desde outubro, o jogador de 31 anos é presença garantida no evento, que ainda tem ingressos à venda, mesmo com os preços elevados. O Cruzeiro também contará com espaços luxuosos e diferentes opções de lazer. Diante das diversas opções, O GLOBO decidiu detalhar como como será o Cruzeiro de Neymar:

Quanto custa o Cruzeiro do Neymar?

No primeiro lote, os preços dos quartos estava entre R$ 5.159, o mais barato, e R$ 7.265, o mais caro. Contudo, como o evento está próximo de acontecer, as cabines que ainda estão disponíveis custam de R$ 22.240 — a mais básica — até R$ 28.240 — o cômodo externo com varanda, que dá direito à TV interativa, Wi-Fi, telefone, cofre e minibar, além de um sofá e um guarda-roupa.

O que está incluso no Cruzeiro do Neymar?

Quem participar do cruzeiro, que garante entretenimento durante as 72 horas do passeio, poderá aproveitar cassinos, lojas especializadas, boliche, sala de jogos, cinema 4D, parque aquático, academia, spa, espetáculos de teatro e opções gastronômicas do mundo inteiro. A presença de Neymar, familiares e amigos do craque no navio também foi confirmada.

Além disso, algumas atrações estão confirmadas no evento: Jota Quest, Péricles, Belo, Matheusinho, Suel, Ana Clara, Gica, Feyjão, Matheuzinho, Grupo Envolvência, DJ Sevenn, DJ Cereja, Guilherme e Benuto, MC Guimê, MC Ryan, MC Oruam, MC Poze, MC Orochi são os responsáveis pela parte musical, enquanto os comediantes Renato Albani, Victor Sarro e Thiago Ventura cuidarão do entretenimento.

Quais as atrações do Cruzeiro do Neymar?

Além dos shows, o cruzeiro de Neymar terá três festas temáticas — uma tropical, uma do branco e uma a fantasia —, cassinos, mini boliches, sala de jogos, bares com músicas ao vivo, espetáculos de teatro, cinema 4D, simulador de Fórmula 1, SPA e muito mais.

O navio também terá área Kids para as crianças, dois saguões temáticos — um de galáxia e outro de Safari —, uma academia, diversos restaurantes luxuosos, algumas piscinas de bordas infinitas, uma galeria de fotos do jogador e um toboágua vertigo.

Qual itinerário do Cruzeiro do Neymar?

O trajeto do passeio começa na cidade natal de Neymar, em Santos, no dia 26 de dezembro, com saída prevista às 18h. De lá, o navio parte para o litoral sul carioca, parando em Búzios, e retorna para o ponto da partida, no dia 29 de dezembro deste ano.

Veja fotos do Cruzeiro do Neymar

A embarcação usada para receber o evento será a luxuosa MSC Preziosa. São 18 andares pelos quais ficam espalhadas as suítes, que estão divididas em três modelos distintos: cabines internas, externas com janela ou varanda, além de “opções para famílias, suítes luxuosas e até mesmo experiência premium de cabines”.

