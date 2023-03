Saiba datas e horários dos confrontos da segunda fase do Pernambucano

A- A+

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) divulgou na noite da última quinta-feira (30), a definição dos horários e datas dos jogos decisivos do Campeonato Pernambucano 2023, que terá a primeira fase se encerrando neste sábado (1° de Abril), com todos os jogos no mesmo horário, às 16h30.

Até chegar à final, todos os confrontos serão disputados apenas uma vez, ou seja, apenas jogos de ida, sem a vatagem do empate. O único fator de favorecimento são os mandos de campos, onde os times mais bem colocados na fase de grupos tem direito de decidir seu jogo em casa.

Para saber os possíveis confrontos, é preciso destrinchar a tabela de classificação. Os times que permanecerem entre as seis primeiras colocações tem vaga garantida na próxima fase do regional. Os dois primeiros colocados da primeira fase estão automaticamente nas semifinais. Já os outros quatro (do 3° ao 6° lugar) disputam uma espécie de quartas de finais, em jogo único para chegar então, no confronto com os dois mais bem colocados da fase de grupos.

As quartas de final acontecem nos dias 4 de abril, terça-feira, às 16h30, onde se enfrentam o 4º e o 5º colocado e 5 de abril, quarta-feira, às 20h no confronto do 3º contra o 6º colocado.

Já as disputas das semifinais, que possivelmente conte com Sport (já garantido) e Retrô (dependendo de si mesmo para garantir a vaga), acontecem nos dias 7 (sexta-feira Santa) e 8 de abril (sábado).

DETALHAMENTO DOS JOGOS, DATAS E HORÁRIOS:

QUARTAS DE FINAL 1: 4º colocado x 5º colocado, 4 de abril, terça, às 16h30.

QUARTAS DE FINAL 2: 3º colocado x 6º colocado, 5 de abril, quarta, às 20h.

SEMIFINAL 1: 1º colocado da fase de grupos x vencedor do 4º x 5º, 7 de abril, sexta, às 16h30.

SEMIFINAL 2: 2º colocado da fase de grupos x vencedor do 3º x 6º, 8 de abril, sábado, às 16h30.

Veja também

Futebol Único a jogar todas as partidas do Santa em 2023, Lucas Silva revela desgaste em sequência