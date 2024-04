A- A+

FUTEBOL Saiba o dia, hora, estádio e contra quem Romário deve estrear pelo América Campeonato Carioca da Série A2 tem previsão de início no dia 18 de maio e conta com a participação de 12 equipes

Embora a impactante notícia da volta de Romário aos gramados tenha estourado nesta semana, a estreia do baixinho pelo América-RJ ainda vai demorar para acontecer.



Mais precisamente um mês. Isso porque o diabo rubro só disputa a primeira partida pela segunda divisão do Campeonato Carioca no final de semana de 17 a 19 de maio.

O América-RJ enfrenta o Petrópolis pela primeira rodada da Série A2 de 2024, à princípio no estádio Giulite Coutinho, às 15h (de Brasília), no sábado, dia 18.



No entanto, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) ainda não detalhou a tabela completa, portanto não dá para saber se esta será a data e o horário exato do confronto ou os mesmos podem ser alterados.

Também não dá para cravar se Romário entrará em campo logo pela primeira rodada do Campeonato Carioca, já que por também ser senador da República, a agenda do craque tende a ser uma barreira no calendário de partidas. Apesar disso, o baixinho se diz pronto para a estreia porque costuma jogar "peladas" e futevôlei pelo Brasil.





O Campeonato Carioca da Série A2 tem previsão de início no dia 18 de maio e conta com a participação de 12 equipes (America, Americano, Araruama, Artsul, Audax Rio, Cabofriense, Duque de Caxias, Maricá, Olaria, Petrópolis, Resende e Serrano). Somente o campeão do torneio garante uma vaga na primeira divisão do Estadual.

